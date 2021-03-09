Kandil mesajları 2021: Anlamlı, dualı, uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları ile 'Hayırlı Kandiller dileyin... İşte yeni ve resimli kandil mesajı seçenekleri

Miraç Kandili mesajları, ibadetlerin gerçekleşeceği güne saatler kalırken pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Kandiliniz mübarek olsun dilekleri, resimli Miraç Kandili mesajları aracılığıyla ellerin semaya açılacağı bu günde dostlar, akrabalar, arkadaşlar ve yakınlara gönderilecek. Resimli Miraç Kandili mesajları için en güzel seçenekler tercih edilecek, resimli paylaşıma uygun olmayan mecralar içinse yazılı kandil mesajları tercih sebebi olacak. Dualı, ayetli, hadisli ve anlamlı Miraç Kandili mesajları için tercihler de paylaşım yapılacak mecraya göre değişecek. İşte, resimli Miraç Kandili mesajları için bol seçenekli alternatifler



RESİMLİ KANDİL MESAJLARI



Miraç Kandili mesajları İslam aleminin odağında yer alıyor. Müslümanlar 10 Mart tarihinde yılın ikinci kandilini idrak edecek. Resimli, yazılı ve duası Miraç Kandili mesajları, sevdiklerine bu özel günün geldiğini haber vermek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar uzakta olan sevdiklerine kandil mesajları göndererek güzel dileklerini iletiyorlar.



Kandiller zincirinin ilk halkası olan Miraç Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşların ana gündemlerinden biri de kandil mesajları oldu. Türk kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra, toplumsal ilişkilerimizi pekiştiren, paylaşımlarımızın arttığı bir zaman dilimidir. Bu paylaşımda kandil mesajları da vesile oluyor.



Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.



Miraç gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.



Miraç Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.



Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun