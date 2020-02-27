Kandil mesajı için kısa alternatifler! Resimli kandil mesajları için Regaip Kandili özel seçenekler

Kandil mesajı resimli ve kısa seçeneklerle araştırılmaya devam ediyor. Yüce Kitap Kuran-ı Kerim'de saygı gösterilmesi istenen Regaip Kandili, çeşitli ibadetlerle vuku bulacak. Regaip Kandili mesajları da bu kapsamda pek çok vatandaşın gönderilerinde yer bulacak. İşte, gönderilerinizde yer verebileceğiniz birbirinden anlamlı ve kısa, resimli kandil mesajları seçenekleri...



RESİMLİ KANDİL MESAJLARI 2020



Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.



Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.



Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.



Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun