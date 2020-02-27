Kandil mesajı için kısa alternatifler! Resimli kandil mesajları için Regaip Kandili özel seçenekler
Paylaşımlarda yer verilebilecek kandil mesajları resimli ve kısa seçenekler ile Müslümanların gündeminde yer alıyor. Sosyal medya üzerinden ya da kısa mesajlar aracılığıyla gönderilebilecek olan kandil mesajları, Regaip Kandili kapsamında pek çok vatandaşın gündeminde yer alacak. Resimli ve kısa seçenekler ile değerlendirilecek olan kandil mesajları için yeni ve özel seçenekler ön planda yer alacak. İşte, bu mübarek günde gönderilerinizde yer verebileceğiniz kandil mesajları hakkında detaylı bilgiler
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Kandil mesajı resimli ve kısa seçeneklerle araştırılmaya devam ediyor. Yüce Kitap Kuran-ı Kerim'de saygı gösterilmesi istenen Regaip Kandili, çeşitli ibadetlerle vuku bulacak. Regaip Kandili mesajları da bu kapsamda pek çok vatandaşın gönderilerinde yer bulacak. İşte, gönderilerinizde yer verebileceğiniz birbirinden anlamlı ve kısa, resimli kandil mesajları seçenekleri...
RESİMLİ KANDİL MESAJLARI 2020
Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.
Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
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Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun
Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidirReceb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.
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Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.
Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
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Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.
Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
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Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.
Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.
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Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
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Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.
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Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.