Kandil mesajı: 2021 yılına ait anlamlı, uzun, kısa ve resimli Miraç Kandili mesajları... Resimli kandil mesajları ile gönderi paylaşın
Kandil mesajları resimli ve en anlamlı seçenekleri ile günün ilk saatleri itibariyle pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Miraç Kandili mesajları için en güzel alternatiflere yer vermek isteyen Müslümanlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Dualı, anlamlı sözlerin yer aldığı Miraç Kandili mesajları resimli seçenekler arasından tercih edilebiliyor. İşte, bu mübarek günün anlam ve öneminin aktarılmasına vesile olacak resimli kandil mesajları alternatifleri
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Kandil mesajları 2021, mübarek Miraç Kandili'nin gelmesiyle beraber şimdiden paylaşımlarda yer almaya başladı. Üç aylar içerisinde idrak edilen Miraç Kandili 10 Mart gecesi tüm İslam aleminde dua ve ibadetler ile ifa edilecek. Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nde, resimli ve anlamlı kandil mesajları en güzel dualara aracı olarak. Ayetli, uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları ise Whatsapp üzerinden sevdiklerine duygularını ifade edecek olanların paylaşımlarını taçlandıracak. İşte, 'Hayırlı Kandiller' dilemek için Instagram, Facebook, SMS üzerinden paylaşabileceğiniz farklı ve yeni 2021 Miraç Kandili mesajlarından derlemeler.
RESİMLİ KANDİL MESAJLARI 2021
Miraç Kandili mesajları, ibadetlerin gerçekleşeceği güne saatler kalırken pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Kandiliniz mübarek olsun dilekleri, resimli Miraç Kandili mesajları aracılığıyla ellerin semaya açılacağı bu günde dostlar, akrabalar, arkadaşlar ve yakınlara gönderilecek. Resimli Miraç Kandili mesajları için en güzel seçenekler tercih edilecek, resimli paylaşıma uygun olmayan mecralar içinse yazılı kandil mesajları tercih sebebi olacak. Dualı, ayetli, hadisli ve anlamlı Miraç Kandili mesajları için tercihler de paylaşım yapılacak mecraya göre değişecek. İşte, resimli Miraç Kandili mesajları için bol seçenekli alternatifler
Kandiller zincirinin ilk halkası olan Miraç Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşların ana gündemlerinden biri de kandil mesajları oldu. Türk kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra, toplumsal ilişkilerimizi pekiştiren, paylaşımlarımızın arttığı bir zaman dilimidir. Bu paylaşımda kandil mesajları da vesile oluyor.
Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.
Miraç gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Miraç Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
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Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Miraç Kandili hepimiz için mübarek olsun
Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidirReceb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.
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Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Miraç kandilini tebrik ediyorum.
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Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.
Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
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Miraç Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Miraç Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.
Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Miraç Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.
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Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
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Rabbim bu gecenin hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.