Kandil mesajı: 2021 yılına ait anlamlı, uzun, kısa ve resimli Miraç Kandili mesajları... Resimli kandil mesajları ile gönderi paylaşın

Kandil mesajları 2021, mübarek Miraç Kandili'nin gelmesiyle beraber şimdiden paylaşımlarda yer almaya başladı. Üç aylar içerisinde idrak edilen Miraç Kandili 10 Mart gecesi tüm İslam aleminde dua ve ibadetler ile ifa edilecek. Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nde, resimli ve anlamlı kandil mesajları en güzel dualara aracı olarak. Ayetli, uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları ise Whatsapp üzerinden sevdiklerine duygularını ifade edecek olanların paylaşımlarını taçlandıracak. İşte, 'Hayırlı Kandiller' dilemek için Instagram, Facebook, SMS üzerinden paylaşabileceğiniz farklı ve yeni 2021 Miraç Kandili mesajlarından derlemeler.



RESİMLİ KANDİL MESAJLARI 2021



Miraç Kandili mesajları, ibadetlerin gerçekleşeceği güne saatler kalırken pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Kandiliniz mübarek olsun dilekleri, resimli Miraç Kandili mesajları aracılığıyla ellerin semaya açılacağı bu günde dostlar, akrabalar, arkadaşlar ve yakınlara gönderilecek. Resimli Miraç Kandili mesajları için en güzel seçenekler tercih edilecek, resimli paylaşıma uygun olmayan mecralar içinse yazılı kandil mesajları tercih sebebi olacak. Dualı, ayetli, hadisli ve anlamlı Miraç Kandili mesajları için tercihler de paylaşım yapılacak mecraya göre değişecek. İşte, resimli Miraç Kandili mesajları için bol seçenekli alternatifler



Kandiller zincirinin ilk halkası olan Miraç Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşların ana gündemlerinden biri de kandil mesajları oldu. Türk kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra, toplumsal ilişkilerimizi pekiştiren, paylaşımlarımızın arttığı bir zaman dilimidir. Bu paylaşımda kandil mesajları da vesile oluyor.



Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.



Miraç gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.



Miraç Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.



Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun