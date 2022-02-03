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Kandil günü neler yapılır? İşte Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandilinde yapılacaklar

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2022 yılında Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid olmak üzere yıl içerisinde 4 kandil idrak edilecek. Yılın ilk kandili olan Regaip, 3 Şubat 2022'de idrak ediliyor. Mübarek 3 ayların içerisinde yer alan Regaip kandilinde yapılacaklar merak ediliyor. Peki, kandil günü neler yapılır? İşte Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandilinde yapılacaklar

1/4Kandil günü neler yapılır İşte Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandilinde yapılacaklar

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Recep ayı girdiğinde; “Allah’ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur” şeklinde dua etmiş ve bu kutlu zamanların önemine dikkat çekmiştir. Kandil günlerinde ibadetlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamak isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarına başladı.

2/4Kandil günü neler yapılır İşte Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandilinde yapılacaklar

Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir. Bunlar Mevlid, Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir geceleridir. Bazan Arapça “leyl” (gece) kelimesi eklenerek leyle-i Kadr, leyle-i Berât ... şeklinde de kullanılır. Bu gecelerin kutlanma tarihleri kamerî takvime göre belirlenmiştir.

3/4Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır

Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

4/4Kandil günü neler yapılır İşte Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandilinde yapılacaklar

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

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