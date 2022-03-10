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Kandil günleri 2022: Kandil ne zaman? İşte Berat Kandili tarihi

#Kandil#Berat Kandili #Kandil Günleri

Kandil günleri 2022 yılı takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Berat Kandili’nin hangi güne denk geldiği bu takvim ile belli oldu. Müslümanlar bu sene yılın ilk kandilini 3 Şubat tarihinde idrak ettiler. Miraç Kandili ise 27 Şubat’a denk geldi. Peki, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre Berat Kandili tarihi

1/4Kandil günleri 2022: Kandil ne zaman İşte Berat Kandili tarihi

Berat Kandili’nin ne zaman idrak edileceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar kandil günlerini heyecanla bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yılın üçüncü kandili Berat Kandili olacak. 2022 yılında Berat Kandili mart ayı içerisine belirtilen tarihte idrak edilecek. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir.

2/4BERAT KANDİLİ NE ZAMAN

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 2022 yılında 17 Mart tarihine denk geliyor.

3/42022 KANDİL GÜNLERİ

2022 KANDİL GÜNLERİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ

4/4BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.

Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

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#Kandil#Berat Kandili #Kandil Günleri