Kandil günleri 2022: Kandil ne zaman? İşte Berat Kandili tarihi

Berat Kandili’nin ne zaman idrak edileceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar kandil günlerini heyecanla bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yılın üçüncü kandili Berat Kandili olacak. 2022 yılında Berat Kandili mart ayı içerisine belirtilen tarihte idrak edilecek. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir.
Berat Kandili 2022 yılında 17 Mart tarihine denk geliyor.
17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ
Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.
Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.
Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."