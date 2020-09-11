Kanal D yayın akışı: Sihirli Annem bugün yok mu, saat kaçta yayınlanıyordu?
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi tekrar bölümleriyle yeniden ekranlarda yer almıştı. 7 Eylül 2020 itibariyle yeniden Kanal D yayın akışında yer edinen Sihirli Annem dizisinin 11 Eylül tarihli yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Sihirli Annem saat kaçta yayınlanıyordu? Sihirli Annem bugün yok mu, neden yayınlanmıyor?
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Kanal D'nin yayın akışı nedeniyle 'Sihirli Annem bugün yok mu, neden yayınlanıyor? Sihirli Annem saat kaçta yayınlanıyor?' soruları gündeme geldi. Kanal D’nin başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Mümtaz Sevinç, Suat Sungur ve Defne Joy Foster’ın rol aldığı, yayınlandığı dönem ekrana damgasını vuran dizisi Sihirli Annem 7 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 11.00'de ekranlardaydı. Dizi 11 Eylül tarihli yayın akışından çıkarıldı. Sihirli Annem yayın saatinde Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yeni Hayat yer alıyor.
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SİHİRLİ ANNEM KONUSU
Tatlı bir peri olan Betüş, iki çocuklu ve dul olan Sadık ile evlenecektir. İkisi de birbirlerini çok sevmektedir. Ancak Betüş’ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Bütün sihirlerini kullanarak onları ayırmaya çalışır. Çünkü Dudu, geçmişte Taci adında birisiyle evlenmiş, ancak Taci kendisini aldatınca insanlara olan güvenini de kaybetmiştir. Bu nedenle Dudu, Betüş’ün de aldatılacağını düşünmekte ve onları ayırmaya çalışmaktadır. Ama ne yaparsa yapsın bu evlilik gerçekleşir. Betüş, Sadık ve onun iki çocuğuyla birlikte mutlu bir yuva kurar. Bundan sonra da Betüş ile bu mutluluğu bozmaya çalışan annesi Dudu ve kız kardeşi Eda arasındaki mücadele başlar.