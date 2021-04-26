Kan vermek orucu bozar mı? Diyanet'ten önemli bilgiler
Kan vermek orucu bozar mu sorusu, rahatsızlıkları ya da yardım dolayısıyla hastanelere giderek kan vermek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl aldığı en önemli sorulardan birisi olan kan vermek orucu bozar mı hususu, diğer taraftan ise kan almak orucu bozar mı konusu ile de merak ediliyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre kan vermek orucu bozar mı sorusunun cevabı
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Kan vermek orucu bozar mı sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından değerlendirilen ve gerekçeleri ile birlikte açıklanan kan vermek orucu bozar mı sorusunun yanıtı, kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla duyuruldu. İşte, o soruya gelen cevap;
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KAN VERİNCE ORUÇ BOZULUR MU?
Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.
Konunun uzmanlarından alınan bilgiye göre; kandaki trombosit, normal kan verme yoluyla veya aferez cihazı vasıtasıyla elde edilmektedir. Normal kan verme yöntemiyle trombosit alımında sadece kan vermek söz konusudur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) oruçluyken kan aldırdığı yönündeki rivayetleri değerlendiren İslam âlimleri kan verenin orucunun bozulmayacağını ifade etmişlerdir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52).
Aferez cihazıyla trombosit alımında ise kan bağışçısının bir kolundan cihaz vasıtasıyla kan çekilir ve kandaki trombositler cihaz içinde ayrıştırılarak diğer koldan bağışçıya tekrar geri verilir; kanın pıhtılaşmasını önlemek için de cihaz setinin içi iki farklı serumla doldurulur. Vücuda kan ve serumun verildiği bu uygulama orucu bozar. Aferez cihazıyla trombosit vermek isteyen bağışçıların bunun yerine normal kan verme yöntemini kullanmaları veya iftar ile sahur arasında bu uygulamayı tatbik ettirmeleri gerekir. (Bkz. 522 nolu fetva)