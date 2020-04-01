Kamuya 6 bin 219 memur alımı yapılacak! Aile Bakanlığı duyurdu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni koronavirüs ile mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için söz konusu atamaların destekleyici olacağı belirtildi. 2020 yılı Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635’i üniversitelere, 431’i diğer kurumlara olmak üzere toplam 1.066 atama izni verildiği de ayrıca hatırlatıldı.