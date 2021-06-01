Kamuda mesai saatleri değişti mi, esnek çalışma devam ediyor mu? İşte kamu kurumlarında mesai saatleri!

Kamuda mesai saatleri değişti mi sorusu son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Tüm Türkiye'nin beklediği yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu kısıtlamasından, kafe ve restoranların durumuna kadar alınan kararları tek tek sıraladı. 1 Haziran itibarıyla başlayan yeni normalleşme kararlarında kamuda esnek çalışma saatine de değinen Cumhurbaşkanı "Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir." dedi. Genelgede ise kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sisteminin süreceği vurgulandı.