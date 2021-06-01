Kamuda mesai saatleri değişti mi, esnek çalışma devam ediyor mu? İşte kamu kurumlarında mesai saatleri!
Kamuda mesai saatleri, 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşmenin ardından milyonlarca kamu çalışanının gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği normalleşme adımlarını Kabine Toplantısı sonrası madde madde açıkladı. Cumhurbaşkanı, daha önce uygulanan kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulamasına da değindi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise kamuda uygulanmakta olan uzaktan ve dönüşümlü mesai sisteminin süreceği bildirildi. Peki, kamuda mesai saatleri nedir? İşte, kamu kurumlarında güncel mesai saatleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Kamuda mesai saatleri değişti mi sorusu son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Tüm Türkiye'nin beklediği yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu kısıtlamasından, kafe ve restoranların durumuna kadar alınan kararları tek tek sıraladı. 1 Haziran itibarıyla başlayan yeni normalleşme kararlarında kamuda esnek çalışma saatine de değinen Cumhurbaşkanı "Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir." dedi. Genelgede ise kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sisteminin süreceği vurgulandı.
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KAMUDA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mayıs tarihinde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise şu ifadelere yer verildi; Cumhurbaşkanlığının 14 Nisan 2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27 Nisan 2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilecektir.
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Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.