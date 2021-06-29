Kamuda kronik hastalar ve hamileler ne zaman işe başlayacak? İdari izinlerle ilgili genelge detayı!

Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.



Hamile ve kronik hastaların durumuna yönelik genelgede bir açıklama yer almadı.