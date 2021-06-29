Kamuda kronik hastalar ve hamileler ne zaman işe başlayacak? İdari izinlerle ilgili genelge detayı!
Kamuda normal mesai düzenine dönülmesinin kararlaştırılmasının ardından kamuda kronik hastaların işe dönüş tarihi gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 1 Temmuz normalleşme genelgesinde kamu kurumlarında 10.00-16.00 mesai uygulamasının sona ereceği bildirildi. Başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi valilerde tespit edilecek. Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklar içerisinde yer alan kronik hastaların ve hamilelerin durumu merak konusu oldu. Peki, kamuda kronik hastalar ve hamileler ne zaman işe başlayacak? İşte, kamuda idari izinle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Kamuda kronik hastalar ne zaman işe başlayacak sorusu 1 Temmuz normalleşme dönemi öncesinde çalışanların odaklandığı konulardan oldu. Vaka sayısında yaşanan düşüşün ardından Türkiye 1 Temmuz'da yeni döneme adım atacak. Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereğinde kamu kurumlarında 1 Temmuz sonrası eski mesai sistemine dönülecek. Ancak İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede hamilelerin ve kronik hastaların durumu yer almadı.
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KAMUDA KRONİK HASTALAR VE HAMİLELER İŞE BAŞLAYACAK MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi Gönderildi. Kamuda mesai uygulamasına yönelik genelgede yer alan açıklama şu şekilde;
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Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.
Hamile ve kronik hastaların durumuna yönelik genelgede bir açıklama yer almadı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu;
"Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."