Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Hamilelere idari izin kalktı mı? İşte idari izin genelgesi

KİMLERİN İDARİ İZNİ DEVAM EDECEK? Çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak. Hamilelerin durumuyla ilgili ise net bir açıklama yapılmadı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibari ile normal mesaiye başlayacaklar. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca değerlendirecek” ifadelerini kullanmıştı.