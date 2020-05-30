Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Hamilelere idari izin kalktı mı? İşte idari izin genelgesi
İdari izinlerin kalkacağı tarih uzun bir süredir merak ediliyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak. Peki, Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Hamilelere idari izin kalktı mı? İşte idari izin genelgesinde yer alan detaylar...
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Genelgeye göre, salgınla mücadele kapsamında 13 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni" konulu Genelge ile 22 Mart'ta Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu Genelge 1 Haziran'da yürürlükten kaldırılacak. Yani 1 Haziran itibariyle kamuda idari izinler sona ermiş olacak.
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KİMLERİN İDARİ İZNİ DEVAM EDECEK?
Çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak. Hamilelerin durumuyla ilgili ise net bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibari ile normal mesaiye başlayacaklar. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca değerlendirecek” ifadelerini kullanmıştı.
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İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.
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İDARİ İŞLER BAŞKANINDAN İDARİ İZİN AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kronik hastalığı olanlardan sadece e-nabız sisteminde kronik hasta olduğu yazanların idari izinli sayılacağını açıkladı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekildedir:
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Alınacak Tedbirler hususundaki genelge uyarınca kamuda çalışanlardan 60 yaş ve üzerinde olanlar ile SB'nın belirlediği kronik hastalığı (Sadece e nabız sisteminde kronik hasta olduğu yazanlar) izinli sayılacaktır.