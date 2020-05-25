Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Esnek ve uzaktan çalışma sistemi devam edecek mi?
Corona virüsü kapsamında alınan önlemler çerçevesinde kamu çalışanları için normalleşme adımları atılmaya başlandı. Buna göre bakanlıkların kamu personellerinin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazılmaya başlandı. Salgının kontrol altına alımaya başlamasıyla beraber, kamuda idari iznin biteceği tarihe gözler çevrildi. Bu kapsamda milyonlarca kamu esnek ve uzakta çalışma sisteminin ne zaman biteceğini sorguluyor. Peki, Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Esnek ve uzaktan çalışma sistemi devam edecek mi? İşte, o konuyla ilgili detaylar...
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Mart ayında ülkemizde görülen koronavirüsü nedeniyle, kamuda uzaktan ve esnek çalışma modeline geçilmişti. Korona virüs mücadelesinde normalleşme süresince ikinci kademede atılacak adımlar gündeme gelirken, kamu çalışanları için idari izin ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Peki, snek ve uzaktan çalışma sistemi ne zaman bitecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar...
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KAMUDA UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN BİTECEK?
Kamu kurum ve kuruluşları personeli için normalleşme adımları atmaya başladı. Memurların ulaştığı kaynaklar, Bakanlıkların 1 Haziran’da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını bildirdi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek. Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya, bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.
Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor.
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Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuyla ilgili detaylara haberlerimizde yer vereceğiz.
Kamu kurum ve kuruluşları personeli için normalleşme adımları atmaya başladı. Memurların ulaştığı kaynaklar, Bakanlıkların 1 Haziran’da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını bildirdi.
4
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Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek. Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya, bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.
5
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Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor.