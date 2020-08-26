Kamuda esnek çalışma uzatıldı mı, nasıl olacak? İşte kamuda esnek çalışma genelgesi
Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla pandemi döneminde kamuda esnek çalışma sistemi daha önce başlatılmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre esnek çalışmanın kamuda devam edeceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma sistemiyle genelge yayınlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi kamuda uygulanabilecek. Peki, kamuda esnek çalışma sistemi nasıl uygulanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Kamuda esnek çalışma sistemi takip edilirken, son dakika genelgeye göre, detaylar belli oldu. 22 Mart 2020 tarihinde Kamuda idari izin ve uzaktan çalışma durumuyla ilgili daha önce genelge yayınlanmıştı. Bugün yayınlanan genelgede ise kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlanacağı bildirildi. İşte, genelgenin tamamı.
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KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA UZATILDI MI?
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelge yayımlandı.
Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlanacak.
Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları, (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek.
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DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞANLAR FİİLEN GÖREVE GELMEDİKLERİNDE İDARİ İZİNLİ SAYILACAK
Söz konusu bu yetki ise devredilebilecek. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ise idari izinli sayılacak.
Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.
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Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak.
İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacaklar.