Kamuda esnek çalışma nedir, kimleri kapsıyor? Kamuda esnek çalışma kararı alınan illere yenisi eklendi
Kamuda esnek çalışma sistemi koronavirüs tedbirleri kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlanacağı bildirilmişti. Ankara ve Yalova Valiliklerinden yapılan son dakika açıklamada, kamuda esnek çalışmaya geçildiğini duyuruldu. Peki, kamuda esnek çalışma nedir? İşte, esnek çalışma modeli ve kamuda esnek çalışma sistemiyle ilgili ayrıntılar.
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Koronavirüs pandemisinde salgının yayılımını en aza indirmek için kamuda esnek çalışma genelgesi hayata geçirildi. Birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri kamuda esnek çalışma modeli kapsamında uygulanmaya başlandı. Ankara ve Yalova Valilikleri kamuda esnek çalışmaya geçildiğini duyurdu. Esnek çalışma modeli, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanan bir sistemdir.
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ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?
Esnek çalışmanın uygulandığı şirketlerin mesaiye başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.
Türkiye’de daha kamuda geçerli olan esnek çalışma modeli, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanan bir sistemdir. Esnek çalışma saatleri uygulanan işletmelerde, az sayıda personel çalıştırılma esas alınırken bazı işletmelerde dönüşümlü personel çalıştırma sistemi uygulanır.
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ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?
Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları yoğunlaştırılmış iş haftası “compressed week” dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir. Yurt dışında uygulanan yoğunlaştırılmış iş haftası tekliflerinde dört gün 10’ar saat, üç gün 12’şer saat gibi çeşitlemeler yer alıyor.
Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi çalışma saatleridir.
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ANKARA VALİLİĞİ'NDEN ESNEK ÇALIŞMA KARARI
Ankara Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı son dakika kararı ile Ankara İl sınırları dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esaslarını belirledi.
ANKARA Valiliği'nce, Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Başkent'te uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirlendi. Buna göre hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personeller, ikinci bir emre kadar evden çalışabilecek.
Ankara Valiliği'nin, 'Koronayla Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirleri İçeren Genelge'si, Vali Yardımcıları, Kaymakamlıklar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bölge ve İl Müdürlükleri, İçişleri birimleri ve Valilik birimlerine gönderildi. Genelgede, Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos 2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin 26 Ağustos 2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı. Genelgede, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esasının getirildiği belirtilerek, "Bu kapsamda 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren valiliğimiz birimlerinde çalışan personelin durumlarının değerlendirilerek birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır. Uygulamada; Cumhurbaşkanlığı genelgeleri doğrultusunda hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışması, diğer personelin dönüşümlü (haftalık) olarak çalışması ve dönüşüm sistemi içerisinde büroda bulunmayacak olan personelin mahalle denetim ekiplerinde görev yapmasının planlanması uygun görülmüştür" denildi.
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YALOVA'DA ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ
Yalova Valiliği’nce, Covid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirlendi. Buna göre kamuda çalışan personel 1 gün çalışıp, 1 gün idari izinli sayılacak. Ayrıca daha önce, Ankara Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar ile Ankara İl sınırları dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esaslarını belirlemişti.
Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kamu kurumlarında esnek modelinin uygulamaya geçtiğini açıkladı. Kamuda esnek çalışma modeli hayata geçerken, uygulamanın 1 gün çalışma, 1 gün idari izin şekilde yapılmasına karar verildi. Yalova Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kamu kurumlarında uygulanacak esnek çalışma modeliyle ilgili bir araya gelerek karar aldı. Alınan karar şu şekilde açıklandı:
"İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 28.08.2020 günü Vali Muammer EROL başkanlığında 26.08.2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020/11 no’lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gündemi ile toplanarak;
İlimizde risk altında bulunan grupları korumak ve Covid-19 salgınının yayılımını azaltmak amacı ile 01.09.2020 tarihinden itibaren çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın ilimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıdaki kriterlere bağlı kalınarak Kurum ve Kuruluşların üst yöneticisi tarafından onaylanan esnek çalışma modelinin Valilik Makam Olur'u ile uygulamaya geçilmesine,
Bu esnek çalışma uygulamasından kurum amirleri ve birim yöneticilerinin hariç tutulmasına, Uygulamaya personel bazında yapılacak değerlendirme sonucu karar verilmesine,
Uygulamanın 1 gün çalışma 1 gün idari izin şeklinde yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."