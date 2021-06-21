Kamuda esnek çalışma devam edecek mi, bitti mi? İdari izinler kalktı mı? İlk açıklama geldi

"İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise şu ifadelere yer verildi; Cumhurbaşkanlığının 14 Nisan 2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27 Nisan 2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilecektir.