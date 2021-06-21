Kamuda esnek çalışma devam edecek mi, bitti mi? İdari izinler kalktı mı? İlk açıklama geldi
Kamuda esnek çalışma ve idari izin bitti mi sorusuna yönelik ilk açıklama geldi. Kamuda esnek çalışma devam edecek mi sorusu kamu çalışanları ve ailelerinin gündemindeki konular arasında yer alıyordu. Geçtiğimiz ay sonunda gerçekleşen Kabine Toplantısı çerçevesinde kamuda esnek çalışma hususunun detayları belirlenmişti. Peki, kamuda esnek çalışma detayları bu Kabine Toplantısı gündeminde de yer alıyor mu? İşte, kamuda esnek çalışma hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kamuda esnek çalışma için Haziran ayı kapsamında alınan kararlar, 21 Haziran tarihli toplantıda yeniden ele alınacak. Kabine Toplantısı kapsamında kamuda 10.00/16.00 arası esnek mesai gibi çalışma sistemleri gündemde yer aldı. Peki, Kabine Toplantısı'nda kamuda esnek çalışma kalktı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2
KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA DEVAM EDECEK Mİ?
Kamuda esnek çalışma sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Buna göre kamuda normal çalışma düzenine yeniden dönülecek.
Bir önceki toplantıda alınan esnek çalışma kararları şu şekildeydi;
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mayıs tarihinde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.
4
"İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise şu ifadelere yer verildi; Cumhurbaşkanlığının 14 Nisan 2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27 Nisan 2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilecektir.