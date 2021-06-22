Kamuda esnek çalışma bitti mi, idari izinler kalktı mı? Kabine Toplantısı sonrasında flaş açıklamalar..
Kamuda esnek çalışma saatleri ve idari izinler, 21 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile yeniden gündeme geldi. Kabine Toplantısı kapsamında kamuda 10.00/16.00 arası esnek mesai gibi çalışma sistemleri öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor" ifadesini kullandı. Peki, Kamuda esnek çalışma saatleri devam edecek mi, bitti mi? İdari izinler kalktı mı? İşte, esnek çalışma saatleri hakkında detaylar.
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Kamuda esnek çalışma için Haziran ayı kapsamında alınan kararlar, 21 Haziran tarihli toplantıda yeniden ele alınacak. Kabine Toplantısı kapsamında kamuda 10.00/16.00 arası esnek mesai gibi çalışma sistemleri gündemde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu;
"Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
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KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA DEVAM EDECEK Mİ?
Kamuda esnek çalışma sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Buna göre kamuda normal çalışma düzenine yeniden dönülecek.
Bir önceki toplantıda alınan esnek çalışma kararları şu şekildeydi;
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mayıs tarihinde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.
"İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise şu ifadelere yer verildi; Cumhurbaşkanlığının 14 Nisan 2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27 Nisan 2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilecektir.