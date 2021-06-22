Kamuda esnek çalışma bitti mi, idari izinler kalktı mı? Kabine Toplantısı sonrasında flaş açıklamalar..

Kamuda esnek çalışma için Haziran ayı kapsamında alınan kararlar, 21 Haziran tarihli toplantıda yeniden ele alınacak. Kabine Toplantısı kapsamında kamuda 10.00/16.00 arası esnek mesai gibi çalışma sistemleri gündemde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu;



"Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."