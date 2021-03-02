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Haber Giriş: 02 Mart 2021 - 09:56 | 

Kamuda dönüşümlü ve esnek çalışma bitti mi? Çalışma saatleri için İçişleri Bakanlığı genelgesinden önemli detay

Kamuda dönüşümlü ve esnek çalışma dönemi için Kabine Toplantısı'nda önemli açıklamalar geldi. Koronavirüs vakalarının etkisini minimize edebilmek için getirilen kamuda dönüşümlü ve esnek çalışma süreci, normalleşme takvimi ile yeniden değerlendirilecek. Peki, kamuda dönüşümlü ve esnek çalışma bitti mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Kamuda dönüşümlü çalışma ve esnek çalışma saatleri ile pandemi sürecinde önlem alan kurumlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında normalleşme takvimi kapsamında çalışma sistemlerini eski sistemlerine uyarlayacak. İşte, o konu hakkında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgiler;

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2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülmüş olup Valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir.

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HAMİLELERİN İDARİ İZNİ BİTTİ Mİ?

Hamilelerin idari izni hakkında net bir açıklama olmazken, valilikler ya da kurumlar tarafından konunun detaylandırılması bekleniyor.

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