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Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 07:11 | 

Kamuda binlerce kişi işe alınacak... Başvuruları kaçırmayın

Kamuda istihdam edilmek üzere memur, sözleşmeli personel, işçi, asker olmak isteyenlere yönelik olarak ilanlar açıldı.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
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Devlet personel alımlarına devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, işçi olmak için açılan ilanların takip edilmesi gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor.

İşte o ilanlar

2
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ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

3
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KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

4
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KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

3 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 SÖZLEŞMELİ HELİKOPTER MAKİNİSTİ ALACAK

5
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NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

6
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NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

53 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

7
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ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

60 MEMUR ALACAK

8
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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

120 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

60 MEMUR ALACAK

9
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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

120 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

10
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GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

11
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

12
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MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

30 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

13
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

14
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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

70 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

15
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ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

MGÜ 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

MGÜ 4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

16
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GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

17
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İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

292 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

18
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BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

121 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

19
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İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

20
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

100 KAYMAKAM ADAYI ALACAK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

50 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

21
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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

24 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

83 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

22
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

23
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NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

24
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KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25 ZABITA MEMURU ALACAK

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

45 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

25
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

26
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BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

27
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EGE ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

28
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ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

14 MEMUR ALACAK

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

29
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MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

10 ZABITA MEMURU ALACAK

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

30
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GÜZELYURT (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25 ZABITA MEMURU ALACAK

31
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ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25 ZABITA MEMURU ALACAK

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3 MEMUR ALACAK

32
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AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK

BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK

33
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ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

40 ZABITA MEMURU ALACAK

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AYDIN NYSA KAZI BAŞKANLIĞI SULTANHİSAR 47 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

34
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YEŞİLOVA (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACEMHÖYÜK KAZI BAŞKANLIĞI 20 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

22 ZABITA MEMURU ALACAK

35
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GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

45 ZABITA MEMURU ALACAK

FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

50 MEMUR ALACAK

36
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AYDIN NYSA KAZI BAŞKANLIĞI SULTANHİSAR 41 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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