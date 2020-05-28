Gündem Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 20:49 , 28 Mayıs 2020 - 20:49

Kamu personellerinin idari izni bitti mi? Esnek çalışma sistemi sona mı erdi? Cumhurbaşkanı duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Normalleşme takviminin kademeli olarak hayata geçirileceğini duyuran Erdoğan, 1 Haziran tarihi itibariyle geçerli olacak olan yeni kararları duyurdu. Kamu personellerinin idari izinleriyle ilgili de değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı, esnek çalışma modelinin son bulacağını söyledi. Açıklamaya göre kronik hastaların durmu daha sonra değerlendirilecekPeki, Kamu personellerinin idari izni bitti mi? Esnek çalışma sistemi sona mı erdi? İşte, kamuda idari izin ile ilgili merak edilen bilgiler...