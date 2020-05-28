Kamu personellerinin idari izni bitti mi? Esnek çalışma sistemi sona mı erdi? Cumhurbaşkanı duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Normalleşme takviminin kademeli olarak hayata geçirileceğini duyuran Erdoğan, 1 Haziran tarihi itibariyle geçerli olacak olan yeni kararları duyurdu. Kamu personellerinin idari izinleriyle ilgili de değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı, esnek çalışma modelinin son bulacağını söyledi. Açıklamaya göre kronik hastaların durmu daha sonra değerlendirilecekPeki, Kamu personellerinin idari izni bitti mi? Esnek çalışma sistemi sona mı erdi? İşte, kamuda idari izin ile ilgili merak edilen bilgiler...
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Kamuda idari izin ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı normalleşme adımıyla beraber gündeme geldi. Günlerdir beklenen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme sürecinde alınan yeni kararları duyurdu. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelinin durumu da bu kapsamda belli oldu. Peki, esnek çalışma sistemi bitti mi? Kamuda idari izin ne zaman bitecek? İşte, detaylar.
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KAMUDA İDARİ İZİN NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’ndeki video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
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Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz.
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İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları değerlendirilecek.
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Kamuda idari izin ve uzaktan çalışma durumuyla ilgili genelge yayınlanmıştı. Genelgede idari izinlerle ilgili bilgiler verilmişti.