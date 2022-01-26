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Kamu kurumları tatil mi? Kamu kurumları ne zamana kadar tatil? İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı

#Kamu Kurumları #Kamu Tatil Mi#İstanbul Valiliği

Kamu kurumlarının tatil olup olmadığı merak edilen konulardan biri oldu. 26 Ocak’ta kamu kurumları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yaşanan ulaşım sorunlarının ardından alınan kararları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu. Bu kararlar arasında kamu kurumları ile ilgili de bilgi yer aldı. Peki, 26 Ocak’ta kamu kurumları tatil mi? Kamu kurumları ne zamana kadar tatil?

1/4Kamu kurumları tatil mi Kamu kurumları ne zamana kadar tatil İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı

Kamu kurumlarının tatil olup olmadığı ile ilgili açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu kar yağışı yurt genelinde etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle alınan 6 yeni tedbiri açıklayan Vali Yerlikaya, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılacak personel hakkında bilgi verdi.

2/4KAMU KURUMLARI TATİL Mİ

KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6 yeni tedbir açıkladı. Vali Yerlikaya , kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildiğini duyurdu. İşte alınan kararların tamamı…

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

3/4Kamu kurumları tatil mi Kamu kurumları ne zamana kadar tatil İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durdurulmasına,

4- İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

4/4Kamu kurumları tatil mi Kamu kurumları ne zamana kadar tatil İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı

5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,

Karar verilmiştir.

İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan “Kış Tedbirleri Genelgesi” kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve Trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir.

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#Kamu Kurumları #Kamu Tatil Mi#İstanbul Valiliği