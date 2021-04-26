Kamu kurumları kapanacak mı, açık mı kalacak? Uzaktan kamu çalışması başlıyor
Kamu kurumları kapanacak mı sorusu, 17 günlük kapanma sürecinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamaların ardından gündeme gelen kamuda esnek çalışma hususu da pek çok kişinin zihnindeki soru işaretlerinden birisi oldu. Peki, kamu kurumları kapanacak mı, açık mı kalacak? İşte, kamuda uzaktan çalışma süreci hakkında bazı bilgiler
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Kamuda uzaktan çalışma süreci, 17 günlük tam kapanma süreciyle birlikte resmen başlamış oldu. Kabine Toplantısında alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili bazı bilgiler verdi. Peki, kamu kurumlar kapalı mı kalacak? İşte, kamuda esnek çalışma kimleri kapsıyor sorusunun cevabı ve bazı detaylar
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KAMU KURUMLARI KAPALI MI KALACAK?
Kamu kurumlarının açık ya da kapalı kalma durumu hakkında detaylı açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kamu kurumlarında esnek çalışmaya yönlendirme yapılacağını ifade etti.
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Kamu kurumlarında esnek çalışma detayları, ilerleyen saatlerde yayımlanacak olan İçişleri Bakanlığı genelgesi ve valilik duyuruları ile netliğe kavuşturulacak.