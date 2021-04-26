Kamu kurumları kapanacak mı, açık mı kalacak? Uzaktan kamu çalışması başlıyor

Kamuda uzaktan çalışma süreci, 17 günlük tam kapanma süreciyle birlikte resmen başlamış oldu. Kabine Toplantısında alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili bazı bilgiler verdi. Peki, kamu kurumlar kapalı mı kalacak? İşte, kamuda esnek çalışma kimleri kapsıyor sorusunun cevabı ve bazı detaylar