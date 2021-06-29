Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının 1 Temmuz'da başlamasıyla yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan bazı tedbirler sona erecek. İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek önlemlerle sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı. Peki Kamu kurumları hangi saatlerde hizmet verecek? İşte detaylar
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1
Kamu kurumları hangi saatlerde çalışacak sorusu hem vatandaşlar hem de çalışanlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından merak edilen sorular yanıtlandı..
2
Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00-16.00 mesai uygulaması sona erdirilecek ve normal mesai düzenine geri dönülecek.
3
Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecek.