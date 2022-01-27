Kamu işçilerine ek zam ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu işçilerine 2.5'luk ek zam müjdesi!

KAMU İŞÇİLERİNE EK ZAM VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kamu işçilerine ek zam konunu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti;



Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz.



Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.