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Kamu işçilerine ek zam ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu işçilerine 2.5'luk ek zam müjdesi!

#Kamu İşçisi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ek Zam

Kamu işçilerine ek zam müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika açıklama ile verildi. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren ek zam ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İşçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz." dedi. Memur ve memur emeklisine yapılan zam sonrası kamu işçileri için de yapılacak olan ek zam açıklaması sonrası gözler ödeme tarihine çevrildi. Peki, Kamu işçilerine ek zam ne zaman verilecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Kamu işçilerine ek zam ne zaman verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğandan kamu işçilerine 2.5luk ek zam müjdesi

Kamu işçilerine ek zam verilecek mi sorusu son dakika açıklama ile yanıt buldu. Memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 2,5'lik ek zammın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında ek zammın kamu işçilerine de verileceğini ifade etti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın daha önce yaptığı açıklamada sinyalini verdiği ek zam ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

2/4KAMU İŞÇİLERİNE EK ZAM VERİLECEK Mİ

KAMU İŞÇİLERİNE EK ZAM VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kamu işçilerine ek zam konunu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti;

Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz.

Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

3/4KAMU İŞÇİLERİNE EK ZAM NE ZAMAN VERİLECEK

KAMU İŞÇİLERİNE EK ZAM NE ZAMAN VERİLECEK?

Kamu işçilerine verilecek ek zammın şubat ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde bakanlık tarafından açıklama yapılacak.

4/4TÜRK İŞ GENEL BAŞKANI DUYURMUŞTU

TÜRK İŞ GENEL BAŞKANI DUYURMUŞTU

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Atalay, devlet işçilerine de memurlara yapıldığı gibi ilave zam yapılacağını belirterek, "Memur emeklileri ve memurlara 2,5 puan ilave zam yapıldı. Aynısını bize de verecekler.

Aynısını Bağ-Kur ve işçi emeklisine de vermesi gerekiyor. Sanırım onunla ilgili de bir çalışma yapılıyor. Kamuoyunu bilgilendirirler diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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#Kamu İşçisi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ek Zam