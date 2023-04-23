KAMU İŞÇİSİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? | Kamu çalışanlarına toplu sözleşme zammı ne zaman? Kamu Çerçeve Protokolü görüşmeleri son durum (23 Nisan 2023)

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde sona yaklaşıldı. Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanları ilgilendiren kamuda toplu sözleşme zammında son durum açıklaması yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay "Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam" ifadelerini kullandı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için resmi tarih açıklanmazken, 1 Mayıs öncesinde imzalanması ön görülüyor.