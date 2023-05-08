Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

KAMU İŞÇİ ZAMMI 2023 | 4-D kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak, zam oranı ne kadar? 700 bin işçi için beklenen tarih bugün!

Güncelleme Tarihi:

#Kamu İşçi Zammı#Toplu Sözleşme Zammı Son Durum#4D Kamu İşçisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 23:49

Kamu işçi zammı 2023 son dakika haberi ile gündeme geldi. 700 bin kamu işçisine yapılacak toplu sözleşme zammı için 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalanacak. Bir süredir TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen görüşmelerde sona gelindi. 700 bini aşkın işçinin merakla beklediği kamu işçisi toplu sözleşme zammı hakkında açıklama yapan Bakan Bilgin rakamın bugün açıklanacağını söyledi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin son yaptığı açıklamada, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL." demişti. Peki, 4/D kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak ve ne zaman imzalanacak? İşte, kamu çalışanı toplu sözleşme zammı hakkında son bilgiler.

1/4KAMU İŞÇİ ZAMMI 2023 | 4-D kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak, zam oranı ne kadar 700 bin işçi için beklenen tarih bugün

Kamu toplu sözleşme zammı için beklenen gün geldi. Uzun süredir görüşmelerin devam ettiği kamu çalışanlarına zam görüşmelerinde son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında yaptığı açıklamada "İşçilerimiz müsterih olsun, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştık. Rakamı yarın paylaşacağız." dedi. 700 bin işçiye yapılacak zam oranlarının 9 Mayıs Salı günü açıklanması bekleniyor.

2/4KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global canlı yayınında ekonomide öne çıkan başlıklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer. Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz. Emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet emekçileri hem sermayenin hem devletin karşısında korumak zorundadır. O görevimizle meseleye baktık ve aşağı yukarı mesele bitme noktasına, uzlaşma noktasına geldi. Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız. İşçilerimiz müsterih olsun, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştık. Rakamı yarın paylaşacağız.

Ancak zam oranının açıklanacağı saat henüz belli olmadı.

3/4CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen İstanbul mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kamuoyunun gündeminde yer alan kamu işçilerine zam konusuna da değindi. Erdoğan, “Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.” cümlelerine yer verdi.

4/4SON TEKLİF NE KADARDI

SON TEKLİF NE KADARDI?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin son yaptığı açıklamada, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kamu İşçi Zammı#Toplu Sözleşme Zammı Son Durum#4D Kamu İşçisi