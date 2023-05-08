KAMU İŞÇİ ZAMMI 2023 | 4-D kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak, zam oranı ne kadar? 700 bin işçi için beklenen tarih bugün!

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global canlı yayınında ekonomide öne çıkan başlıklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:



700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer. Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz. Emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet emekçileri hem sermayenin hem devletin karşısında korumak zorundadır. O görevimizle meseleye baktık ve aşağı yukarı mesele bitme noktasına, uzlaşma noktasına geldi. Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız. İşçilerimiz müsterih olsun, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştık. Rakamı yarın paylaşacağız.



Ancak zam oranının açıklanacağı saat henüz belli olmadı.