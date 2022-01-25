Bugün kamu personeline (memurlara) tatil mi? Kamu çalışanları izinli mi? Vali Yerlikaya'dan kar tatili hakkında açıklama

Elazığ il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu personelinin 4 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildi.



Elazığ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Dr. Ömer Toraman Başkanlığı’nda olağanüstü olarak toplandı. Toplantı sonunda alınan kararın, “ Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; ilimiz genelinde, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma beklendiğinden, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla; Elazığ il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu personelinin 25.01.2022 Salı, 26.01.2022 Çarşamba, 27.01.2022 Perşembe ve 28.01.2022 Cuma 4(dört) gün süre ile idari izinli sayılmalarına, bu kararın basın yayın yolu ile duyurulmasına ve bu duyurunun tebligat yerine geçmesine, oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.