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Bugün kamu personeline (memurlara) tatil mi? Kamu çalışanları izinli mi? Vali Yerlikaya'dan kar tatili hakkında açıklama

#Kamu Çalışanı#Ali Yerlikaya#Kar Yağışı

Kamu çalışanlarının izinli olup olmadığı ile ilgili açıklama yapıldı. Kar yağışı yurt genelinde hayatı olumsuz etkilerken, İstanbul'da ulaşım sorunları yaşandı. İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından bir dizi önlem alan valilik kamu çalışanları için de duyuru yayınladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada kamu çalışanları hakkında bilgi verdi. Peki, Bugün kamu personeline (memurlara) tatil mi? Kamu çalışanları izinli mi?

1/5Bugün kamu personeline (memurlara) tatil mi Kamu çalışanları izinli mi Vali Yerlikayadan kar tatili hakkında açıklama

Kamu çalışanlarının izinli olup olmadığı son gelişmeler ile takip ediliyor. Kar yağışının ardından yol durumu, trafik ve toplu ulaşım için peş peşe önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı son dakika duyuruda salı günü kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellin izinli olacağını belirtti. Bir çok ilde valilikler, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum, kuruluşlarında görev yapan engelli ile hamile personele pazartesi günü için idari izin vermişti.

2/5KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ

KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kötü hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

3/5Bugün kamu personeline (memurlara) tatil mi Kamu çalışanları izinli mi Vali Yerlikayadan kar tatili hakkında açıklama

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli Memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır.

4/5HAMİLE VE ENGELLİ KAMU ÇALIŞANLARINA BAZI İLLERDE TATİL

HAMİLE VE ENGELLİ KAMU ÇALIŞANLARINA BAZI İLLERDE TATİL

Denizli’de olumsuz hava şartları nedeniyle hamile ve engelli personellerin, 25 ile 26 Ocak 2022 tarihinde idari izinli sayılacağı açıklandı.

Denizli Valiliği kar yağışı ile birlikte olumsuz hava şartları nedeniyle hamile ve engelli personellere iki gün idari izinli sayılacağını belirtti. Yapılan açıklamada; “Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ve ilimizde de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 25-26 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günü (2 gün) süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

5/5Bugün kamu personeline (memurlara) tatil mi Kamu çalışanları izinli mi Vali Yerlikayadan kar tatili hakkında açıklama

Elazığ il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu personelinin 4 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Elazığ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Dr. Ömer Toraman Başkanlığı’nda olağanüstü olarak toplandı. Toplantı sonunda alınan kararın, “ Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; ilimiz genelinde, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma beklendiğinden, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla; Elazığ il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu personelinin 25.01.2022 Salı, 26.01.2022 Çarşamba, 27.01.2022 Perşembe ve 28.01.2022 Cuma 4(dört) gün süre ile idari izinli sayılmalarına, bu kararın basın yayın yolu ile duyurulmasına ve bu duyurunun tebligat yerine geçmesine, oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

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#Kamu Çalışanı#Ali Yerlikaya#Kar Yağışı