Bugün kamu çalışanlarına tatil mi? Kamu çalışanları izinli mi? İşte 24 Ocak hamile ve kamu personellerine kar izni olan iller

ESKİŞEHİR, BİLECİK, KÜTAHYA

Eskişehir Valiliği, kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımdaki olumsuzluklar nedeniyle kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personele 1 günlüğüne idari izin verildiğini açıkladı. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimiz genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak 2022 tarihinde idari izinli sayılacaktır denildi.



Bilecik Valiliği 67 köyün yol açma çalışmalarının devam ettiğini, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda görevli engelli ve hamile personele 2 gün izin verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, Bilecikte devlet ve il yollarında trafiğe kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Köy yollarından 67 köy yolumuz kapalıdır. Ancak yol açma çalışmalarımız ekiplerimizin gayretli çalışmaları ile devam etmektedir. Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 24/01/2022 Pazartesi ve 25/01/2022 Salı günleri 2 gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür denildi.



Kütahya Valiliği de internet sitesinden yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, İl genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 24/01/2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildi denildi.