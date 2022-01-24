Bugün kamu çalışanlarına tatil mi? Kamu çalışanları izinli mi? İşte 24 Ocak hamile ve kamu personellerine kar izni olan iller

Bugün kamu çalışanlarına tatil mi? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Marmara Bölgesi başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik valilikleri olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum, kuruluşlarında görev yapan engelli ile hamile personele bugün için idari izin verildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında; malûl ve engelliler ile hamile çalışanların pazartesi salı günleri idari izinli sayılacağını açıkladı.
Yerlikaya, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, " Kıymetli Hemşerilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde İdari İzinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.
Eskişehir Valiliği, kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımdaki olumsuzluklar nedeniyle kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personele 1 günlüğüne idari izin verildiğini açıkladı. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimiz genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak 2022 tarihinde idari izinli sayılacaktır denildi.
Bilecik Valiliği 67 köyün yol açma çalışmalarının devam ettiğini, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda görevli engelli ve hamile personele 2 gün izin verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, Bilecikte devlet ve il yollarında trafiğe kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Köy yollarından 67 köy yolumuz kapalıdır. Ancak yol açma çalışmalarımız ekiplerimizin gayretli çalışmaları ile devam etmektedir. Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 24/01/2022 Pazartesi ve 25/01/2022 Salı günleri 2 gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür denildi.
Kütahya Valiliği de internet sitesinden yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, İl genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 24/01/2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildi denildi.
Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada "Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ve ilimizde de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24.01.2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İlimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 ve 25 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreli idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ekipleri ise köylerinde mahsur kalan hastalara ulaşmak için yoğun mesai yapıyor. Dün akşamdan bu yana iki hasta, UMKE ekiplerince mahsur kaldıkları köylerden alınarak hastanelere ulaştırıldı. O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu arada Zonguldak Valiliği, engelli ve kamu çalışanlarına pazartesi günü izin verildiğini açıkladı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, olumsuz hava şartlarının devam edecek olması nedeniyle hamile,engelli ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verildiğini duyurdu. Vali Gül, aynı tarihlerde Halk Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin de tatil edildiğini kaydetti.
Gümüşhane Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları ve buzlanmalar nedeniyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ilde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 24 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılacağını bildirdi.
Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar aldı. Karara göre, "İlimizde yoğun kar yağışı ve yaşanan kış koşulları nedeniyle 24.01.2022 Pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile ve 4 (dört) yaşından küçük çocuğu olan bayan kamu görevlilerinin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına, Ayrıca her türlü kamu/özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 24.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine" denildi.
Olumsuz hava koşulları ve il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle toplanan Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 3 gün süre ile idari izinli sayılmalarını kararlaştırdı.
Afyonkarahisar Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Soğuk hava koşulları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.
Bingöl genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruşlarında görevli engelli ve hamile personel idari izinli sayıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel 24. 01. 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz genelinde engelli, hamile, 60 yaş ve üstü yönetici olmayan kamu görevlileri, 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günleri idari izinli sayılacaktır. İlimiz genelinde tüm özel öğretim, özel eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinin eğitim, öğretim ve tüm faaliyetlerine 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günü 2 gün ara verilmiştir. 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günlerinde yapılacak MTSK elektronik sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Özel bakım rehabilitasyon kuruluşlarında, özel kreş gündüz bakım evlerinde ve çocuk kulüplerinde görevli engelli ve hamil çalışanlar 24 Ocak Pazartesi ve 25 Ocak Salı günleri idari izinli sayılacaktır” denildi.
Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Etkisi devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle; il genelinde, 24 Ocak 2022 tarihinde 1 (bir) gün süreyle, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve oluşacak olumsuzluk nedeniyle il genelinde 24-25-26 Ocak tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmanın önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği hatırlatılarak, kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve engelli kamu personellerinin 24-25 Ocak tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacakları belirtildi.
Kırıkkale Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 2 gün idari izin verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Yeni haftada da devam etmesi beklenen illerde çalışan personeller için valilikler ek tedbir kararları aldı. İl genelinde devam eden kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli kamu görevlileri 24-25 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceği belirtildi. Bu nedenle tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar 24-28 Ocak arasında idari izinli sayılacak" denildi.
Tunceli’de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolları da trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personelin yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.
Adıyaman Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanan buzlanma nedeniyle kamuda çalışan engelli, hamile ve emziren kamu personellerinin 1 günlük izinli sayılacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşlerde eğitime 24.01.2022 Pazartesi Günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli personel ile hamile, emziren anneler ve küçük çocuğu olan kreş hizmetinden yararlanamayacak anneler de 24.01.2022 Pazartesi Günü idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.