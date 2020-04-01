Gündem Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 07:56 , / 01 Nisan 2020 - 07:57

Kamu bankalarının verdiği 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinin başvuru şartları neler? Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan ihtiyaç kredisi desteği

Corona virüsü salgının ekonomik etkilerini minimum düzeye indirmek ve vatandaşlara destek olmak amacıyla kamu bankalarının aldığı önlemler tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak kamu bankalarından vatandaşlar için 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi' geldi. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulamasını devreye aldı. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen pek çok vatandaş da ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmek için gerekli olan şartların neler olduğunu ve konuya dair diğer ayrıntıları araştırıyor. Peki, kamu bankalarının verdiği 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinin başvuru şartları neler? İşte, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan verilecek ihtiyaç kredisi desteği hakkında tüm ayrıntılar...