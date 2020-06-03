MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKamu bankalarının ardından konutta yeni kampanya! 2 yıl ödeme yok...
GeriEkonomi Kamu bankalarının ardından konutta yeni kampanya! 2 yıl ödeme yok...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 07:18,

Kamu bankalarının ardından konutta yeni kampanya! 2 yıl ödeme yok...

Kamu bankaları konut sahibi olmak isteyenler için tarihin en uygun koşullu kampanyasını önceki gün açıkladı. Sıfır konutta kredi faizi 0.64’e, ikinci elde 0.74’a çekildi. 12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkanı sunuldu.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Kamu bankalarından gelen bu hamle karşısında özel sektör de bir kampanyayla sürece destek vermeye karar verdi. Edinilen bilgilere göre özel sektörün başlatacağı kampanyada en büyük avantaj ‘ödemesiz dönem’ olacak.

2
Abone Olgoogle-news

Markalı konut projelerinden ev alan vatandaş 24 ay taksit ödemeyecek, ödemeler 3. yılda başlayacak. Sektör temsilcileri daha önce yapılan hiçbir kampanyada bu fırsatın sunulmadığına dikkat çekiyor.

3YÜZDE 5 PEŞİNAT
Abone Olgoogle-news

YÜZDE 5 PEŞİNAT

Emlak Konut GYO öncülüğünde yapılması planlanan kampanyada önce liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Sonrasında vatandaş yüzde 5 peşinat verecek. Yüzde 15 de teslime ödenecek.

4
Abone Olgoogle-news

Vatandaş kalan yüzde 80 için de aylık yüzde 0.70 bandından oranlarla konut kredisi kullanılacak. Kredi kullanan vatandaş 2 yıl taksit ödemeyecek, 3. yıla başlarken ödemeler yapılacak.

5
Abone Olgoogle-news

Özel sektörün kampanyasında vade seçenekleri 10 ve 15 yıl olarak tüketiciye sunulacak. Kampanyanın ilk etapta yaklaşık 30 projede uygulanması bekleniyor.

6
Abone Olgoogle-news

Bu projeler İstanbul, İzmir, Ankara, Gebze, Konya ve Denizli’de yer alıyor. Projelerin büyük kısmı teslime hazır ya da teslimi yakın tarihli.

7
Abone Olgoogle-news

Kiracı olan vatandaş bu kampanyayla ev sahibi olduğunda eve hemen yerleşip kira yükünden de kurtulacak.

8CANLANMA BEKLENİYOR
Abone Olgoogle-news

CANLANMA BEKLENİYOR

Yaklaşık 2 yıldır durgun bir dönemden geçen gayrimenkul sektörü ağustos 2019’da toparlanmaya başlamıştı. Birkaç ay süren iyi tablo koronavirüsle değişti.

9
Abone Olgoogle-news

Öyle ki nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55.5 düştü ve sadece 42 bin 783 konut satıldı.

10
Abone Olgoogle-news

Bu tüm zamanların en kötü satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Gayrimenkul sektörü temsilcileri salgın etkisiyle mayıs rakamları konusunda da iyimser değil.

11
Abone Olgoogle-news

Ancak hem kamu bankalarının başlattığı kampanya hem de özel sektörün kampanyasıyla konut pazarının hareketlenmesi aylık 100 bin satış bandının tekrar yakalanması bekleniyor. Sektör yılın kalan 7 ayında ilk 5 ayın kaybını telafi etmeyi planlıyor.

12
Abone Olgoogle-news
Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi