Kamu bankaları kredisi ödeme tablosu.. Taşıt, konut, tüketici ve tatil kredisi oranları.. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat bankası kredi detayları

Kamu bankalarının başlattığı 4 yeni finansman paketinden konut kredileri için başvurular başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın internet sitelerinden kredilere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Konut kredisinden her bir müşteri bir kez yararlanabilecek. Sıfır veya ikinci el konut alımı finansmanına yönelik olarak 12 aya kadar ödemesiz dönemli ‘Avantajlı Konut Kredisi’ paketinden yararlanılabilecek. Paket kapsamında; yeni (sıfır) ve ikinci el konutlar için İstanbul, Ankara ve İzmir’de azami 750 bin liraya kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek. Müşterilerin tercihlerine göre ödemesiz dönem vadesi daha kısatutulabilecek.