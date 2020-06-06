Kamu bankaları kredisi ödeme tablosu.. Taşıt, konut, tüketici ve tatil kredisi oranları.. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat bankası kredi detayları
Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Durgun bir dönemden geçen gayrimenkul sektörü kampanyalarla canlandı. Önce kamu bankaları tarihin en avantajlı paketini devreye soktu, sonrasında EmlakKonut GYO öncülüğünde markalı konut projelerinde kampanya açıkladı. Vatandaşlar özellikle taşıt ve konut kredilerine yoğun ilgi gösterdiler. İşte kredi paketlerinin detayları
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Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçiriyor.
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Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor.
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Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
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Fırsatı gören vatandaş dün satış ofisinin yolunu tuttu. Emlak Konut GYO projelerinin satış ofislerinde kalabalık dikkat çekerken, sektör temsilcileri telefonların da susmadığını söyledi. Peki bekleyen talebi alıma geçiren kampanyada neler var? Kamu bankaları sıfır konutta kredi faizi yüzde 0.64’e, ikinci elde yüzde 0.74’e çekildi. 12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkânı sunuldu.İkinci hamle ise Emlak Konut’tan geldi. Hürriyet’in duyurduğu kampanyaya göre ev alan vatandaş 2 yıl ödeme yapmayacak, taksitler 3. yıl başlayacak. Yüzde 10 indirim yapılan kampanyada peşinat yüzde 5’e düşerken 15 yıl vadede yüzde 0.79 faiz imkânı da sunulacak.
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Kampanya ile ilgili bilgi veren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Hayallerini Erteleme Türkiye kampanyasıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın hayalini mümkün hale getiriyoruz. Taksit ödemelerine 3.yılda başlayan vatandaşlarımız, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabiliyor. Örneğin, 500 bin TL değerindeki eve yüzde 10 indirimle, 450 bin TL’ye sahip oluyorlar.
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Bu indirimli fiyat üzerinden sadece yüzde 5 peşinat, yani 22 bin 500 TL ödeyerek isterlerse hemen evlerine taşınabiliyorlar. Taksit ödemelerine ise üçüncü yılda başlıyorlar. Üçüncü yılın başında yüzde 15’lik yani 67 bin 500 TL ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor. Emlak Konut GYO’nun 26 projesinde sınırlı süre için geçerli olan kampanya İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli, ve Niğde’deki projeleri kapsıyor” diye konuştu.
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Kamu bankalarının başlattığı 4 yeni finansman paketinden konut kredileri için başvurular başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın internet sitelerinden kredilere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Konut kredisinden her bir müşteri bir kez yararlanabilecek. Sıfır veya ikinci el konut alımı finansmanına yönelik olarak 12 aya kadar ödemesiz dönemli ‘Avantajlı Konut Kredisi’ paketinden yararlanılabilecek. Paket kapsamında; yeni (sıfır) ve ikinci el konutlar için İstanbul, Ankara ve İzmir’de azami 750 bin liraya kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek. Müşterilerin tercihlerine göre ödemesiz dönem vadesi daha kısatutulabilecek.
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6 AY ÖDEMESİZ OLURSA
300 bin liralık bir konut kredisi 180 ay vadeli çekilmek istendiğinde konut eğer sıfırsa 6 ay ödemesiz kredide aylık taksit 2 bin 930 lira olacak. Toplam geri ödeme 509 bin 807 lira olacak. Konut ikinci el ise 6ay ödemesiz kredi çekilirse aylık taksit 3 bin 148 liraya denk gelecek. Toplam geri ödeme miktarı da 547 bin 774 liraya ulaşacak. Sıfır konuttafaiz yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74. 6 ay geri ödemesiz olduğunda taksit ödemesi 174 ay yapılacak.
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Sıfır veya ikinci el konutta 12 aya kadar ödemesiz kredi çekilebilecek. 180 ay vadeli 300 bin liralık konut kredisi eğer 12 ay ödemesiz çekilmek istenirse sıfır konutta taksit 3 bin 57 liraya denk gelecek. İkinci el konut için 12 ay geri ödemesiz kredi çekilirse de aylık taksit 3 bin
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284 lira taksit ödenecek. Sıfır konutta geri ödeme toplam tutarı 513 bin 551 lire olacak. İkinci el konutta ise toplam geri ödeme 551 bin 775’eulaşacak. Sıfır konutta 6 ay geri ödemesiz seçeneğinde aylık taksit 127 lira daha az, toplam geri ödeme de 3 bin 744 lira daha az oluyor. İkinci el konutta ise 6 ay geri ödemesiz kredi seçeneğinde aylık taksit 12 ay ödemesiz seçeneğine göre 136 lira daha az oluyor. Toplam geri ödemede 4 bin lira azalıyor.
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YAPILANDIRMA YOK
Daha önce konut kredisi almış kişilerin bu yeni kredi paketinde verilen faizle yeniden yapılandırmanın söz konusu olmadığı belirtildi.