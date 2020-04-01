Kamu bankaları düşük faizle kredi vermeye başladı! İşte başvuruda yapılacaklar
Koronavirüs salgının olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla kamu bankaları 10 bin liraya kadar 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli krediyi vatandaşlara sundu. İşte krediyi çekmek için yapılması gerekenler...
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Koronavirüs salgını nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli ve finansman oranlı, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı.
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Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarının internet sitelerinden başvurular bugün itibariyle yapılmaya başlandı.
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Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.
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Vakıbank’ın internet sitesinde ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.
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ŞUBEYE GİTMEDEN PARA HESAPTA
Kredinin onaylanmasının ardından şubeye gitmeden mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi kanallarından kredi kullanılarak hesaba yatırılıyor.
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6 AY GERİ ÖDEMESİZ, 30 AY ÖDEME OLACAK
Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor.
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FAİZ/FİNANSMAN ORANI
Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.
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Geri ödeme nasıl olacak?
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
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7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
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5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.