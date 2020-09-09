Kamera önünde doğurdular, cinsel skandallarla ünlendiler

BABALARI ÜNLÜ BİR AVUKATTI Uzun siyah saçları, kıvrımlı vücutları ve hareketli özel yaşamlarıyla magazin basınının ilgisini hep üzerinde tutan Kardashianlar'ın babası Robert ünlü bir avukattı... Zaten iyi kazanan bir avukat olan Kardashian'ı ABD çapında bu kadar şöhnete kavuşturan da eski eşini öldürmekten yargılanan beyzbol yıldızı O.J. Sİmpson davası oldu. Bütün deliller aleyhine olsa da Simpson, başta Kardashian olmak üzere onu savunan avukat ordusu tarafından bu zor durumdan kurtulmayı başardı.Damon Thomas ile yaptığı evliliği sırasında kızının yanında olan Robert Kardashian, ailesinin kazandığı büyük şöhreti göremeden kansere yenilip hayata veda etti.