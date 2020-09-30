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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 11:06 | 

Döviz altın kambiyo vergisi nedir, ne demek? Kambiyo vergisi oranı hakkında detaylar

Kambiyo vergisi, 24 Mayıs tarihinden bu yana uygulanmakta olan yüzde 1'lik orandan binde 2'ye düşürüldü. Kambiyo vergisindeki bu düşüşün ardından pek çok kişi, kambiyo vergisi nedir ve hangi alanlarda kullanılmaktadır sorularına cevap aramaya başladı. Peki, kambiyo ne demek? İşte, kambiyo vergisi oranı ve kambiyonun anlamı hakkında detaylı bilgiler

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Kambiyo vergisi, para ile para yerine geçen belgelerin alışverişi esnasında alınan vergi tutarını ifade etmektedir. Kambiyo, literatür içerisinde döviz ve efektif anlamlarına da sahiptir. Peki, kambiyo vergisi nedir ve nasıl tanımlanmaktadır? İşte, kambiyo hakkında detaylı bilgiler

Kambiyo vergisi, yeniden binde 2 oranına düşürülmesinin ardından gündemde yer almaya başladı. Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir.

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Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Kambiyo İktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.

3KAMBİYO İŞLEMLERİNDE VERGİ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ
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KAMBİYO İŞLEMLERİNDE VERGİ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Kambiyo satış muamelelerinde 24 Mayıs 2020'den bu yana yüzde 1 olarak uygulanan BSMV, 30 Eylül itibariyle yeniden binde 2 olarak belirlendi.Böylece dengelenme döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecine özgü devreye alınan finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılıyor.

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Yeni dengelenme süreciyle birlikte döviz ve altın işlemelerinde vergi oranı bugünden itibaren binde 2 olarak uygulanacak.

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