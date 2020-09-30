Döviz altın kambiyo vergisi nedir, ne demek? Kambiyo vergisi oranı hakkında detaylar

Kambiyo vergisi, para ile para yerine geçen belgelerin alışverişi esnasında alınan vergi tutarını ifade etmektedir. Kambiyo, literatür içerisinde döviz ve efektif anlamlarına da sahiptir. Peki, kambiyo vergisi nedir ve nasıl tanımlanmaktadır? İşte, kambiyo hakkında detaylı bilgiler



Kambiyo vergisi, yeniden binde 2 oranına düşürülmesinin ardından gündemde yer almaya başladı. Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir.