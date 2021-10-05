Kalp Yarası'nda Hande öldü mü? Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Pazartesi günleri ekrana gelen Kalp Yarası'na intihar sahnesi damga vurdu. Hande'nin inşaattan atladığı anları nefeslerinin tutarak takip eden izleyiciler şimdi yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. Peki, Kalp Yarası'nda Hande öldü mü? İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti...
Kalp Yarası dizisinin 14. bölümü izleyiciyle buluştu. Ekran macerasında 14 bölümü geride bırakan dizinin son bölümünde Ferit'ten umudunu kaybeden Hande, çektiği video ardından kendisini boşluğa bıraktı.
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