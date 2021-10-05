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Televizyon
Haber Giriş: 05 Ekim 2021 - 09:55 | 

Kalp Yarası'nda Hande öldü mü? Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Pazartesi günleri ekrana gelen Kalp Yarası'na intihar sahnesi damga vurdu. Hande'nin inşaattan atladığı anları nefeslerinin tutarak takip eden izleyiciler şimdi yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. Peki, Kalp Yarası'nda Hande öldü mü? İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti...

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Kalp Yarası dizisinin 14. bölümü izleyiciyle buluştu. Ekran macerasında 14 bölümü geride bırakan dizinin son bölümünde Ferit'ten umudunu kaybeden Hande, çektiği video ardından kendisini boşluğa bıraktı.

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Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı da kısa sürede paylaşıldı. Yeni bölüm fragmanında Ayşe tarafından bulunan Hande'nin ameliyata alındığı görülüyor.

3SON BÖLÜM ÖZETİ

SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır. Mahkeme günü gelip çattığında Ferit Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük kırgınlıklara yol açar. İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar. Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur. Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam etmektedir. Hande'nin Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramaz. Üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona meydan okur. Öte yandan Yaman'dan aldığı ders de Hande'yi iyice sarsmış, zaten kırılgan olan ruh halini daha da kötüye götürmüştür. Hande, elindeki son kozu oynamaya karar verir. Hande'nin bu son hamlesi en çok da Ayşe ve Ferit'in hayatını kökünden değiştirecektir.

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