Kalp Yarası 28. son bölümde şok eden kaza! İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar

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Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında 24 Ocak Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Kalp Yarası'nda bu hafta Ferit'in böbreğini verme konusunda Ayşe'nin gizlediklerini öğrenmesi dikkat çekerken Ferit'in arabayla yaptığı kazada karşısına çıkan kişi şaşkına çevirdi. Tüm bunların ardından gözler dizinin yeni bölümüne çevrildi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KALP YARASI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman’ı göstermektedir. Başka bir yüzleşmenin eşiğinde olan Ayşe ise ailem dediği dedesiyle karşı karşıya gelir.

Azade’nin konakta ve holdingte gücünü kaybetme korkusu yaşaması, onu yeni hamleler yapmaya zorlar. Hande ve Yaman’ın Sancakzade Konağı’nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilir.

Kızının Sancakzade Konağı’na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken Zümrüt’le karşı karşıya gelir. Hiç beklemediği bir anısıyla yüzleşen Vedia bir türlü kendini toparlayamazken bu yüzleşme Sancakzade Konağı’nda yaşanacak depremlerin habercisidir.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper.