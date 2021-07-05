Kalp Yarası nerede, hangi ilde çekiliyor? Kalp Yarası oyuncuları kimler? İşte Kalp Yarası'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Kalp Yarası dizisi ekran macerasına hızla bir giriş yaptı. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren Kalp Yarası, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile sosyal medyaya da konu oldu. Pazartesi günleri yayınlanan dizi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Peki, Kalp Yarası nerede, hangi ilde çekiliyor? Kalp Yarası oyuncuları kimler? İşte Kalp Yarası'nın konusu ve oyuncu kadrosu
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Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.
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Kalp Yarası Nerede Çekiliyor?
Kalp Yaras Antakya'nın büyülü coğrafyasında geçiyor. Tarih kaynaklarına göre Antakya, MÖ 300 civarında Büyük İskender'in komutanlarından Seleucus Nicator tarafından kurulmuştur. Antik kaynaklara göre Antakya üç yüz bin nüfusuyla Roma İmparatorluğu'nun 3. dünyanın ise 4. büyük kentiydi. Babası Antiochus'un isminden 'Antiocheia' adıyla kurduğu şehir, Silpius Dağı (bugünkü Habib Neccar Dağı) eteğinde ve Asi Nehri (Orontes) kenarında yer almıştı. Acus'un yönetimine giren topraklarda Antakya dışında başka yerlerde çok sayıda Antiocheia daha kurulmuştu.
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Gökhan Alkan- Ferit Sancakzede
Ferit; Sancakzade ailesinin küçük oğlu. Genç, yakışıklı, cömert, nazik, tutkulu, potansiyelini başına gelen felaketlerle keşfedeceğimiz bir karakter. Yetenekli ve umut vaat eden bir avukatken, ideallerinin üzerine gitmeyip aile şirketine gelmiş. Sancakzade Holding'in CEO'su. Sadece, holding dışında yöre insanına yardım amaçlı avukatlık yapıyor Atı Fırtına; üzerine titrediği, onun kıymetlisi. Ferit içindeki sevginin, şefkatin büyük bir kısmını paylaştığı Fırtına'dan bu nedenle hep kıskanılır. Başta Hande'nin sonra da etrafındaki diğer insanların asıl hatası, Ferit'le Fırtına arasına girmeye çalışmalarıdır. Ayşe ile birlikte değişecek, aşkı tadacaktır.
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Yağmur Tanrısevsin -Ayşe Yılmaz
Babası, annesinin aşkı uğruna malı, mülkü ve ailesini geride bırakarak İstanbul'a göç etmiş Ayşe'nin. Babası, yaşamayı çok seven, hayattan zevk almayı bilen ve haliyle biraz har vurup harman savuran bir adam. Ayşe'nin annesi dillere destan bir güzelliğe sahip, bir kadınmış. Babası, ailesini geçindirmek için türlü türlü işlerde çalışmış. Yokluğun ve zaman zaman hiçliğin içinde bile aile olmayı başarabilmişler. Ayşe'nin hayat felsefesi de bu zamanlara atıf niteliğinde: Paylaşacak bir şeyin yoksa hayatta her zaman rahat edersin ama varsa da paylaşacaksın. Ailesini çok küçük yaşta kaybetmiş. Hayatla tek başına mücadele eden güçlü bir kız. İstanbul'da baristalık ,köpek gezdiriciliği gibi birkaç işte çalışıyor. En büyük hayallerinden birisi de günün birinde kendi cafe' sini açmak.
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Merve Çağıran -Hande Varoğlu
Hande çok zengin Varoğlu ailesinin tek kızı. İstediği her şeyi çok kolay elde etmiş olmanın zaaflarıyla maluldür. New York'ta endüstri tasarımı okumuş, detaylara düşkün. Bir yandan babasının işlerini yürütürken diğer yandan Sancakzade'lerin mobilya fabrikasında tasarımcı olarak çalışıyor. Çocukluğundan beri evleneceğini varsaydığı Ferit, hayatındaki tek sürekliliktir. Antakya'da kendini sıkışıp kalmış hisseden ama Ferit yüzünden buradan ayrılamayan biri. Tasarımlarıyla bir dünya markası olma hayalleri kuruyor yerel olan ne varsa reddediyor ve beğenmiyor.
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Toprak Can Adıgüzel-Yaman Öztürk
Hırslı, inatçı, tuttuğunu koparan, karanlık tarafları olan, yakışıklı bir delikanlı. Çiftliğin seyisi Veysel'le eşi Hatice'nin oğlu. Hiçbir zaman Ferit ve Hande'den ayrı tutulmamış, onlarla aynı okullara gitmiş, aynı kıyafetleri giymiş, aynı şeyleri yemiş içmiş, parasızlık çekmemiş ama yoksunluk çekmiş. Bu yoksunluk bir ailenin yoksunluğu. Sinan da Ferit de ona hep evin bir diğer oğlu gibi yaklaşmış, Azade dışında herkes Yaman'ı benimsemiş. Yaman Adnan'ın desteği ile fabrika' nın her kademesinde çalışmış ama hiçbir şey ona yetmemiş.
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Şenay Gürler- Azade Sancakzade
Azade, Antakya'nın en güçlü kadınlarından biri, adeta dirayetli bir şahmeran. Köklü ve zengin ailesinin genleri ile hem adı gibi "Azade" hem de yetiştirilme biçiminin bir sonucu olarak "azametli" bir kadın. Adnan'a aşkı saplantılı bir bağlılık. Her adımı bilmek istiyor. Bir tek iş konusunda, ona güveni tam. En yakın arkadaşı, Kader diye hitap ettiği Zümrüt Varoğlu.