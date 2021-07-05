Kalp Yarası nerede, hangi ilde çekiliyor? Kalp Yarası oyuncuları kimler? İşte Kalp Yarası'nın konusu ve oyuncu kadrosu

Yağmur Tanrısevsin -Ayşe Yılmaz Babası, annesinin aşkı uğruna malı, mülkü ve ailesini geride bırakarak İstanbul'a göç etmiş Ayşe'nin. Babası, yaşamayı çok seven, hayattan zevk almayı bilen ve haliyle biraz har vurup harman savuran bir adam. Ayşe'nin annesi dillere destan bir güzelliğe sahip, bir kadınmış. Babası, ailesini geçindirmek için türlü türlü işlerde çalışmış. Yokluğun ve zaman zaman hiçliğin içinde bile aile olmayı başarabilmişler. Ayşe'nin hayat felsefesi de bu zamanlara atıf niteliğinde: Paylaşacak bir şeyin yoksa hayatta her zaman rahat edersin ama varsa da paylaşacaksın. Ailesini çok küçük yaşta kaybetmiş. Hayatla tek başına mücadele eden güçlü bir kız. İstanbul'da baristalık ,köpek gezdiriciliği gibi birkaç işte çalışıyor. En büyük hayallerinden birisi de günün birinde kendi cafe' sini açmak.