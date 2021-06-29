Kalp Yarası nerede çekiliyor, hangi gün yayınlanıyor? Kalp Yarası dizisiyle ilgili detaylar

Kalp Yarası, merakla beklenen ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile sosyal medyaya da konu olan Kalp Yarası pazartesi günleri izleyicilerle buluşacak.