Kalp Yarası nerede çekiliyor, hangi gün yayınlanıyor? Kalp Yarası dizisiyle ilgili detaylar
Kalp Yarası dizisi ekranlara "merhaba" dedi. Yaz sezonunda başlayan dizilerden Kalp Yarası konusu ve çekim yerleriyle merak uyandırdı. Dizi köklü bir ailenin veliahtı olan Ferit Sancakzade'nin yaşadığı ihanetle birlikte değişen hayatını anlatıyor. Peki, Kalp Yarası nerede çekiliyor, hangi gün yayınlanıyor? İşte Kalp Yarası dizisiyle ilgili detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kalp Yarası, merakla beklenen ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile sosyal medyaya da konu olan Kalp Yarası pazartesi günleri izleyicilerle buluşacak.
2
Kalp Yarası, Süreç Film'in yapımcılığında 1. bölümü ile atv izleyicisi ile buluştu. Genel hikâyesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan dizi, Antakya'nın büyülü coğrafyasında geçiyor.
3
KALP YARASI KONUSU
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.