Kalp Yarası bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Atv yayın akışı

Kalp Yarası Son Bölüm Özeti

Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurdu. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak etti ve büyük yüzleşmelere neden oldu. Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünüyordu. Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslandı. Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başladı.