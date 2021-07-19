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Kalp Yarası bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Atv yayın akışı

Güncelleme Tarihi:

#Kalp Yarası Bu Hafta Yok Mu#Kalp Yarası Bu Hafta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2021 11:08

Pazartesi dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Ekran macerasında 3 haftayı bırakan Kalp Yarası'nın 4. bölümünün yayınlanması bekleniyordu ancak yayın akışında 3. bölüm yer alıyor. Peki, Kalp Yarası bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte Kalp Yarası'nın yeni bölüm tarihi ve dizideki son gelişmeler...

1/3Kalp Yarası bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman Atv yayın akışı

Tomris Giritlioğlu’nun eserinden uyarlanan Kalp Yarası dizisinin yeni bölümlerine kısa bir ara verildi. Bayram nedeniyle birçok dizinin yeni bölümleri ertelendi, bunlardan biri de Kalp Yarası oldu. Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu Kalp Yarası, 12 Temmuz Pazartesi günü üçüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

2/3Kalp Yarası bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman Atv yayın akışı

Gerek kadrosu gerekse senaryosuyla sosyal medyaya da konu olan Kalp Yarası 4. bölümünün 26 Temmuz Pazartesi günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. 

3/3Kalp Yarası Son Bölüm Özeti

Kalp Yarası Son Bölüm Özeti 

Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurdu. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak etti ve büyük yüzleşmelere neden oldu. Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünüyordu. Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslandı. Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başladı. 

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#Kalp Yarası Bu Hafta Yok Mu#Kalp Yarası Bu Hafta