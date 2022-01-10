Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok? ATV yayın akışı
Kalp Yarası izleyicileri yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Pazartesi akşamları ekrana gelen Kalp Yarası dizisinin geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmadı. Dizi en son aralık ayında ekrana geldi. Bu hafta Kalp Yarası yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı, 10 Ocak ATV yayın akışı ile belli oldu. Peki, Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?
Kalp Yarası yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Kalp Yarası dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizi bu hafta ATV yayın akışında yer almıyor. Saat 20:00’de televizyonda ilk kez Diriliş filmi ekrana gelecek. İşte Kalp Yarası dizisi hakkında detaylar