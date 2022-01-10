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Televizyon
Haber Giriş: 10 Ocak 2022 - 15:09 | 

Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok? ATV yayın akışı

Kalp Yarası izleyicileri yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Pazartesi akşamları ekrana gelen Kalp Yarası dizisinin geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmadı. Dizi en son aralık ayında ekrana geldi. Bu hafta Kalp Yarası yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı, 10 Ocak ATV yayın akışı ile belli oldu. Peki, Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

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1
Kalp Yarası yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Kalp Yarası dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizi bu hafta ATV yayın akışında yer almıyor. Saat 20:00’de televizyonda ilk kez Diriliş filmi ekrana gelecek. İşte Kalp Yarası dizisi hakkında detaylar
2KALP YARASI BU AKŞAM VAR MI

KALP YARASI BU AKŞAM VAR MI?

Kalp Yarası dizisinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek. 20:00’de Diriliş filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak. Diziler yılbaşı sebebi ile yeni bölümlere ara verdiler. Kalp Yarası’nın yeni bölümünün 17 Ocak’ta ekrana gelmesi bekleniyor.
3ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

4
19:00 ATV Ana Haber

20:00 Diriliş TV’de İlk

23:05 Doğu Ekspresinde Cinayet

01:15 Bir Zamanlar Çukurova
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