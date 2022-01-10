Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok? ATV yayın akışı

Kalp Yarası yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Kalp Yarası dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizi bu hafta ATV yayın akışında yer almıyor. Saat 20:00’de televizyonda ilk kez Diriliş filmi ekrana gelecek. İşte Kalp Yarası dizisi hakkında detaylar