Kalk Gidelim dizisi oyuncusu Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı! Onur Seyit Yaran kimdir?
Son olarak Kalk Gidelim dizisinde boy gösteren genç oyuncu Onur Seyit Yaran silahlı saldırıya uğradı. Onur Seyit Yaran, arkadaşı tarafından silahla vuruldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Peki, Onur Seyit Yaran kimdir?
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Aslen Ordulu olan Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde eğitim görüyor. Uzun bir süre lisanslı olarak futbol oynayan Onur Seyit Yaran, futbolculuğunun yanı sıra satranç sporuyla ilgilenmektedir.
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2008-2011 yılları arasında profesyonel olarak milli platformlarda mücadele etmiştir. 2016 yılında düzenlenen Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışması birincisi olan Onur Seyit Yaran İngilizce ve Almanca bilmektedir.
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2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim adlı dizi ile oyunculuk kariyerine başlayan Onur Seyit Yaran, Vuslat dizisinde Enes karakterine hayat verdi.