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Haber Giriş: 18 Şubat 2020 - 12:09, /

Kalçasındaki değişim dikkat çekmişti! Linet'ten itiraf geldi

Linet’in değişimi şaşırttı! Geçtiğimiz günlerde sahne alan Linet’in kalça bölgesindeki değişim gündem olmuştu. Estetik operasyonu geçirdiği iddia edilen ünlü şarkıcı, merak edilen soruları yanıtladı.

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Linet’ten kalça itirafı geldi! Geçtiğimiz günlerde sahne alan şarkıcıyı görenler şaşkına döndü. Verdiği konserde iki iddialı kıyafet tercih eden Linet’in vücudundaki değişim dikkatlerden kaçmadı.

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Konserinde vücudunu saran bir elbise tercih eden ünlü şarkıcının estetik yaptırdığı öğrenildi. İncecik Linet’in hayli belirginleşen kalça yapısı Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian’ı akıllara getirdi.

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2.Sayfa’da yer alan habere göre; Linet, geçtiğimiz yıl Aleyna Tilki’nin iki ay önce de Hadise’nin yaptırdığı ameliyatı tercih etti. 30 bin TL karşılığında kalça bölgesine yağ enjekte ettirerek doldu yaptırdı.

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Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Linet estetik iddialarına açıklık getirdi. Ünlü şarkıcı, önce ‘spor yaptım’ dedi daha sonra doktor müdahalesi olduğunu kabul etti.

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‘Hem spor yaptım hem de bir operasyon geçirdim’ diyen Linet, ‘oraya hiçbir dolgu veya implant falan yaptırmadım ama bir operasyon olduğunu kabul ediyorum.’ İfadelerini kullandı.

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Linet’in değişimi şaşırttı!

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