Kalbimdesin sevgilim! Ünlü çiftten romantik poz!

Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...
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Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı sevgilisi Ufuk Beydemir'den yeni fotoğraflar geldi.
Uzun zamandır aşk yaşayan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir birlikteliği devam ediyor. Mutlu çift paylaştıkları romantik fotoğraflarla gündeme geldi.
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Son dönemin parlayan isimlerinden İpek Filiz Yazıcı, sevgilisi Ufuk Beydemir'le aşk karelerini yayınladı. Oyuncu, şarkıcı sevgilisiyle üç pozunu paylaştı. Yazıcı’nın sevgilisini kalbine etiketlemesi dikkatlerden kaçmadı. Beydemir de farklı kareyi paylaşarak, "Hanımcılık" notunu düştü.
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Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...
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Evli, mutlu, çocuklu
En son 'Mehdi' karakteriyle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde boy gösteren İbrahim Çelikkol , Mihre Çelikkol ile evli ve çiftin Ali adında bir oğlu var.
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Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz ile evli ve çiftin Cem adında bir oğlu var.
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Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak
Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.
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Popüler aşıklar
Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit oyuncu Fahriye Evcen ile evli. Çiftin Karan adında bir oğlu var. Özçivit ve Evcen magazin dünyasının en popüler çifti...
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Nikah yakın
Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile sevgili. Çift geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu.
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Aşkını dizi setinde buldu
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 'Yıldız'ı Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Gönlünü meslektaşına kaptırdı
Hekimoğlu'nun İpek'i Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli...
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Eda Ece - Buğrahan Tuncer
Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer'le aşk yaşıyor.
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Evlilik yakın!
Masumlar Aparmanı dizisiyle adından söz ettiren Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çiftin nikah masasına ne zaman oturacağı merak konusu.
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Sürpriz ikili
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir, müzisyen oyuncu Oğuzhan Koç ile birlikte... Kısa süre önce aşklarını ilan eden ikili aşklarını göz önünde yaşıyor.
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İsmail Demirci - Hande Soral
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde 'Kuzey' karakterine hayat veren İsmail Demirci de oyuncu Hande Soral ile evli.
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Eşi de oyuncu
'Terken Hatun' karakteriyle Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.
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Ruh ikizini buldu
Akıncı dizisinde 'Beste' karakterine hayat veren Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evlidir. Çiftin Vina adında bir kızı var.
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Aradığı aşkı sette buldu
Nesrin Cavadzade aşkı dizi setinde bulan isimlerden ünlü oyuncu, meslektaşı Gökhan Alkan ile sevgili! Aileleri tanışan çift şu günlerde evlilik hazırlığı yapıyor.
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Bitmeyen aşk
Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, 11 yıldır müzisyen Sarp Maden ile birlikte...
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Sevgilisi de oyuncu
Masumlar Apartmanı dizisinde 'Esat' karakterini Uğur Uzunel oyuncu Beril Pozam ile sevgili...