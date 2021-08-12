Magazin Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 - 11:25 | 12 Ağustos 2021 - 11:25

Kalbimdesin sevgilim! Ünlü çiftten romantik poz!

Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...