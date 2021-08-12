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Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 - 11:25 | 

Kalbimdesin sevgilim! Ünlü çiftten romantik poz!

Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

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Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı sevgilisi Ufuk Beydemir'den yeni fotoğraflar geldi.

Uzun zamandır aşk yaşayan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir birlikteliği devam ediyor. Mutlu çift paylaştıkları romantik fotoğraflarla gündeme geldi.

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Son dönemin parlayan isimlerinden İpek Filiz Yazıcı, sevgilisi Ufuk Beydemir'le aşk karelerini yayınladı. Oyuncu, şarkıcı sevgilisiyle üç pozunu paylaştı. Yazıcı’nın sevgilisini kalbine etiketlemesi dikkatlerden kaçmadı. Beydemir de farklı kareyi paylaşarak, "Hanımcılık" notunu düştü.

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Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

4Evli, mutlu, çocuklu

Evli, mutlu, çocuklu

En son 'Mehdi' karakteriyle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde boy gösteren İbrahim Çelikkol , Mihre Çelikkol ile evli ve çiftin Ali adında bir oğlu var.

5Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz

Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz ile evli ve çiftin Cem adında bir oğlu var.

6Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

7Popüler aşıklar

Popüler aşıklar

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit oyuncu Fahriye Evcen ile evli. Çiftin Karan adında bir oğlu var. Özçivit ve Evcen magazin dünyasının en popüler çifti...

8Nikah yakın

Nikah yakın

Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile sevgili. Çift geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu.

9Aşkını dizi setinde buldu

Aşkını dizi setinde buldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 'Yıldız'ı Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

10Gönlünü meslektaşına kaptırdı

Gönlünü meslektaşına kaptırdı

Hekimoğlu'nun İpek'i Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli...

11Eda Ece - Buğrahan Tuncer

Eda Ece - Buğrahan Tuncer

Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer'le aşk yaşıyor.

12Evlilik yakın

Evlilik yakın!

Masumlar Aparmanı dizisiyle adından söz ettiren Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çiftin nikah masasına ne zaman oturacağı merak konusu.

13Sürpriz ikili

Sürpriz ikili

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir, müzisyen oyuncu Oğuzhan Koç ile birlikte... Kısa süre önce aşklarını ilan eden ikili aşklarını göz önünde yaşıyor.

14İsmail Demirci - Hande Soral

İsmail Demirci - Hande Soral

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde 'Kuzey' karakterine hayat veren İsmail Demirci de oyuncu Hande Soral ile evli.

15Eşi de oyuncu

Eşi de oyuncu

'Terken Hatun' karakteriyle Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

16Ruh ikizini buldu

Ruh ikizini buldu

Akıncı dizisinde 'Beste' karakterine hayat veren Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evlidir. Çiftin Vina adında bir kızı var.

17Aradığı aşkı sette buldu

Aradığı aşkı sette buldu

Nesrin Cavadzade aşkı dizi setinde bulan isimlerden ünlü oyuncu, meslektaşı Gökhan Alkan ile sevgili! Aileleri tanışan çift şu günlerde evlilik hazırlığı yapıyor.

18Bitmeyen aşk

Bitmeyen aşk

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, 11 yıldır müzisyen Sarp Maden ile birlikte...

19Sevgilisi de oyuncu

Sevgilisi de oyuncu

Masumlar Apartmanı dizisinde 'Esat' karakterini Uğur Uzunel oyuncu Beril Pozam ile sevgili...

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