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GeriSağlık Kalbi koruyor, hafızayı güçlendiriyor
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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 16:28,

Kalbi koruyor, hafızayı güçlendiriyor

Yağından tanelerine kadar birçok şekilde faydalandığımız mısır, zengin içeriği ile hem iyi bir besin kaynağı hem de kimi hastalıklara karşı önleyici bir etkiye sahip. Diyetisyen Yasemin Uysal Ünsal, mısırın faydalarını ve tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

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Mısır tanesinin 100 gramı; 86 kcal enerji verir, 19 gram karbonhidrat, 2 gram yağ, 3 gram protein ve 76 gram su içerir.

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Mısır antioksidan etkiye sahiptir. Bu özeliği ile kansere ve kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.

3
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B1 vitamini, C vitamini, fosfor, manganez içerir.

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Özellikle içeriğindeki zengin folat ve posa nedeniyle kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Folat ayrıca doğumsal defektlere karşı koruma açısından da son derece önemlidir.

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Tiamin için çok iyi bir kaynak olan mısır bu sayede hafızanın güçlenmesine yardımcı olur.

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Yapısındaki pantotonik asit ile strese karşı vücudun savunmasını sağlar.

7Yağı da püskülü de faydalı
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Yağı da püskülü de faydalı

Mısır yağı, doymuş yağ asidi miktarının düşük olması sebebiyle damar sertliği, kalp damar rahatsızlığı olan hastalara kullanılabilir.

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Mısır püskülü ise tedavide kullanılabilmektedir. Püskülün bileşiminde karbonhidratlar, potasyum, sodyum ve kalsiyum tuzları vardır. İdrar söktürücü ve taş düşürücü olarak kullanılırlar.

9Şeker hastaları dikkatli tüketmeli
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Şeker hastaları dikkatli tüketmeli

Besinlerin, kan şekerini yükseltme hızlarına ‘glisemik indeks’ adı verilir. Her besinin, yemek sonrası kan şekerini yükseltme hızı farklıdır. Glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler, kan şekerini hızla yükseltir ve devamlı açlık hissi yaratırlar.

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Mısırın glisemik indeks değeri yüksek olduğundan, sürekli açlık hissi yaratır. Birçok faydasına rağmen özellikle şeker hastalarında (diyabet) beslenme düzeni içerisinde dikkatli tüketilmelidir. Ayrıca posa içeriği ve yağlı bir besin olmasından dolayı bağırsak hareketlerini artırabilir. İshal olanlar bireyler tüketirken dikkatli olmalıdır.

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