Sağlık Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 16:28 , 04 Haziran 2020 - 16:28

Kalbi koruyor, hafızayı güçlendiriyor

Yağından tanelerine kadar birçok şekilde faydalandığımız mısır, zengin içeriği ile hem iyi bir besin kaynağı hem de kimi hastalıklara karşı önleyici bir etkiye sahip. Diyetisyen Yasemin Uysal Ünsal, mısırın faydalarını ve tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.