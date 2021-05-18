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Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 - 11:07 | 

Kainat Güzeli Andrea Meza kimdir, nereli?

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Kainat Güzellik Yarışması'nda tacın yeni sahibi Andrea Meza oldu. Karar açıklanınca gözyaşlarını tutamayan Andrea Meza, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, Kainat Güzeli Andrea Meza kimdir, nereli?

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Yazılım mühendisi olan Andrea Meza 3 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya geldi. Miss World 2017'de Meksika'yı temsil etmişti ve ikinci olmuştu. 2020 yılında ülkesinde 'Miss Meksika' unvanını kazanarak birincilik tacını takmıştı. 26 yaşındaki Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza, 2021 Kâinat Güzeli (2021 Miss Universe) seçildi.

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74 güzellik kraliçesinin yarıştığı gecede Brezilyalı Julia Gama ikinci, Perulu Janick Maceta Del Castillo ise üçüncü oldu.

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Andrea Meza, tacını bir önceki kraliçe Zozini Tunzi'den aldı. 2021 yılının Kainat Güzeli Meksikalı Andrea Meza, tacını taktıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında "Çok yaşa Meksika" diye sevinç çığlıkları attı.

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