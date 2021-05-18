Kainat Güzeli Andrea Meza kimdir, nereli?

Andrea Meza, tacını bir önceki kraliçe Zozini Tunzi'den aldı. 2021 yılının Kainat Güzeli Meksikalı Andrea Meza, tacını taktıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında "Çok yaşa Meksika" diye sevinç çığlıkları attı.