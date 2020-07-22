Kahverengi akıntı neden olur? Hamilelikte kahverengi akıntı neden olur?
Her kadının yaşadığı vajinal akıntılar, zaman zaman can sıkıcı bir hal alabiliyor. Özellikle belli adet dönemi öncesi ve sonrasında kavrengi akıntı yaşayan pek çok kadın, bu durumun neden kaynaklandığını merak ediyor. Öte yandan hamilelikte kahverengi akıntının nedenleri, anne adayları tarafından merak ediliyor. Peki, kahverengi akıntı neden olur? Hamilelikte kahverengi akıntı neden olur?
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Vajinal akıntılar, kadınların yaşamları boyunca en sık karşılaştığı yakınmalardan birisi. Önemsiz gibi görünse de bazen ciddi problemlerin habercisi ola bilen vajinal akıntılardan en sık karşılaşılanı ise kahverengi akıntı. İşte, kahverengi akıntı hakkında merak edilenler...
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Vajina, florasını korumak için akıntı salgılar. Bu yüzden genellikle endişelenecek bir şey yoktur. Öte yandan bir enfeksiyonun habercisi olabilecek türde akıntılar da vardır. Kötü kokulu, sarı, yeşil ya da kahverengi akıntı varsa bunun anlamı şudur;
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Eğer bu tarz bir akıntıyla regl bitiminde karşılaşıyorsanız, tamamen normal. Ancak normalde böyle bir akıntı meydana geliyorsa, bir uzmana görünme zamanınız geldi demektir. Normal zamanda yaşanan kötü kokulu ve renkli akıntılar, enfeksiyonun ya da cinsel yolla bulaşan hastalıkların habercisi olabilir.
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Her akıntı mutlaka bir hastalığı işaret etmeyebilir. Adet döngüsünün belli dönemlerinde, şeffaf, kokusuz, herhangi bir yakınmaya yol açmayan akıntı doğaldır, bir hastalığa işaret etmez. Bu tür akıntılar hormonların etkisiyle oluşur ve kendiliğinden geçer. Bu tür akıntılar için hekime başvurmaya gerek yoktur.
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GEBELİKTE KAHVERENGİ AKINTI NEDEN OLUR?
Gebelikte kahverengi akıntı çok farklı sebeplerden dolayı meydana gelebilir. Akıntının ortaya çıkışında farklı nedenler olması akıntının kadınlarda görülme sıklığının da artmasına neden olmaktadır.
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Kahverengi akıntı kan pıhtısına ya da içerde kanama olduğuna işaret ettiği düşünüldüğü için korkutucudur. Aslında gebelikte meydana gelen kahverengi akıntı pek çok durumda normal olarak kabul edilir ya da sağlık açısından büyük bir risk oluşturmaz. Ancak bazı durumlarda hem annenin hem de bebeğin sağlığı risk altında olabileceğinden akıntı fark edildiğinde mutlaka doktor ile iletişime geçilmesi gerekir.
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Kahverengi akıntının ortaya çıkması gebeliğin başlangıcına işaret etmektedir. Gebeliğin ilk 5-6 günü boyunca kahverengi akıntı oluşması normal karşılanır. Ancak akıntı daha uzun süreli devam ederse ya da gebeliğin başlangıç dönemi dışında meydana gelirse diğer nedenlere bakmak gerekir.
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KAHVERENGİ AKINTI TEDAVİSİ
Adet döneminde özellikle adet sonunda yoğun görülen kahverengi akıntılar rahim içinde kalan regl ile atılamayan rahim duvarı kalıntılarının atılmasını ifade eder. Bu normal ve fizyolojik bir durumdur. Aynı zamanda rahim ağzı (serviks) lezyonlarında, endometrial polip varlığında, rahim ağzı kanseri durumunda, rahim kanserinde, mantar enfeksiyonlarında, vajinal enfeksiyon durumunda da açık kahverengiden koyu kahverengiye değişen renklerde akıntılar görülebilir.
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Ayrıca fark edilmeyen gebeliklerin erken döneminde bebek rahime yani anneye tutunurken kabaca rahmi kazır ve rahme yerleşir. Bu sırada dökülen rahim dokusu kahverengi akıntı şeklinde dışarı atılır.