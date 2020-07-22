Kahverengi akıntı neden olur? Hamilelikte kahverengi akıntı neden olur?

Kahverengi akıntı kan pıhtısına ya da içerde kanama olduğuna işaret ettiği düşünüldüğü için korkutucudur. Aslında gebelikte meydana gelen kahverengi akıntı pek çok durumda normal olarak kabul edilir ya da sağlık açısından büyük bir risk oluşturmaz. Ancak bazı durumlarda hem annenin hem de bebeğin sağlığı risk altında olabileceğinden akıntı fark edildiğinde mutlaka doktor ile iletişime geçilmesi gerekir.