Kahvelerde ve kıraathanelerde oyunlar serbest mi olacak.. 1 Temmuz'dan itibaren kurallar değişiyor..
Düşen koronavirüs vakalarının ardından bir çok kısıtlamanın kaldırılacağı duyurulmuştu bu gelişmenin ardından kahvehane ve kıraathanelerde uzun süredir yasak olan oyun oynanması kuralı da yayınlanan genelge ile kaldırılmış oluyor. Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erecek..
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1
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar tekrar açılacak. Tüm iş yerleri ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek. Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanmayacak.
2
Kovid-19'la mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere son verilecek. Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.
3
Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla izin verilecek. Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erecek. Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar kaldırılacak.