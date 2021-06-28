Gündem Haber Giriş: 28 Haziran 2021 - 12:57 | 28 Haziran 2021 - 12:59

Kahvelerde ve kıraathanelerde oyunlar serbest mi olacak.. 1 Temmuz'dan itibaren kurallar değişiyor..

Düşen koronavirüs vakalarının ardından bir çok kısıtlamanın kaldırılacağı duyurulmuştu bu gelişmenin ardından kahvehane ve kıraathanelerde uzun süredir yasak olan oyun oynanması kuralı da yayınlanan genelge ile kaldırılmış oluyor. Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erecek..