Gündem Haber Giriş: 21 Haziran 2021 - 20:05 | 21 Haziran 2021 - 20:05

Kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası kahvehanelerde oyun yasağı merak konusu oldu

Kahvelerde oyun yasağı, 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısı kapsamında ele alındı. Toplantının ardından genel bir özet geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok kısıtlamanın gevşetileceği tarih olarak 1 Temmuz'u işaret etti. Bununla birlikte kahvehane sahipleri de kahvelerde oyun yasağı kalktı mı, okey, iskambil, tavla oynamak yasak mı sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? sorusuna yönelik bazı detaylar