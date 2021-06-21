Kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? 21 Haziran Kabine Toplantısı sonrası kahvehanelerde oyun yasağı merak konusu oldu
Kahvelerde oyun yasağı, 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısı kapsamında ele alındı. Toplantının ardından genel bir özet geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok kısıtlamanın gevşetileceği tarih olarak 1 Temmuz'u işaret etti. Bununla birlikte kahvehane sahipleri de kahvelerde oyun yasağı kalktı mı, okey, iskambil, tavla oynamak yasak mı sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? sorusuna yönelik bazı detaylar
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Kahvelerde oyun serbest mi sorusu, Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye genelinde pek çok işletme sahibinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Kahvehanelerde oyun oynanabilme durumuna göre okey, iskambil kağıdı gibi oyun araçlarını müşterilerine sunacak olan işletme sahipleri, bu aşamada Kabine Toplantısı sonrasında çıkacak olan açıklamalara odaklanmıştı. Kahvelerde oyun serbestisi hakkında detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli olacak.
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KAHVELERDE OYUN SERBEST Mİ?
Kahvehanelerde oyunların serbest olup olmayacağı, 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detaylandırılacak. Bir önceki toplantıda çıkan karar ise şu şekilde;
"Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır.
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Yeni genelge ile kahvehaneler açık olacak. Temmuz ayına kadar geçerli olacak genelge ile kahvelerde bir süre daha oyun oynanması yasak olacak."