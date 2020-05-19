Normalleşmeye yönelik adımlar atılırken, iki aydan bu yana faaliyetlerine ara verilen kahvehanelerin ve kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşlar ve bu tarz mekanların işletmeci ile çalışanları tarafından merak ediliyor. İşte, 'Kahveler ve kafeler ne zaman açılacak?' sorusuna ilişkin ayrıntılar...