Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtti. Öte yandan vatandaşlar ise iki aydır kapalı olan kafeler ve kahvehane gibi mekanların açılış tarihine ilişkin Erdoğan'dan açıklama olup olmadığını merak ediyor. Peki, kahveler ve kafeler ne zaman açılacak?
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Normalleşmeye yönelik adımlar atılırken, iki aydan bu yana faaliyetlerine ara verilen kahvehanelerin ve kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşlar ve bu tarz mekanların işletmeci ile çalışanları tarafından merak ediliyor. İşte, 'Kahveler ve kafeler ne zaman açılacak?' sorusuna ilişkin ayrıntılar...
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Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, kafe ve kahvehane gibi mekanların açılış tarihine ilişkin bir bilgi açıklamadı.
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Mart'tan bu yana kapalı olan kahvehane ve kafelerin, yeniden vatandaşlara hizmet vereceği tarih son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından binlerce kafeterya ve benzeri mekan kapatılmıştı.
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Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.