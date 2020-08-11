Kahvehanelerde oyunlar ne zaman serbest olacak? Genelge bekleniyor!
İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. Bu kapsamda geçici süre kapatılan kahvehaneler, Haziran ayından itibaren faaliyetlerine başlamasına rağmen, mekanlarda oyun oynanmasına ise izin verilmiyor. Peki, kahvehanelerde oyunlar ne zaman serbest olacak?
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Kahvehane olarak adlandırılan mekanların müdavimi olan binlerce kişi, halen devam eden oyun yasağının son bulacağı tarihi merak ediyor. Konuya dair son kararı İçişleri Bakanlığı verecek. İşte, 'Kahvehanelerde oyunlar ne zaman serbest olacak?' sorusunun yanıtı...
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KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ?
Koronavirüs nedeni ile kapatılan kahvehane ve kırathaneler normalleşme sürecinde 1 Haziran’da belli şartlarda açılmış olsa da bu alanlarda oyun yasağı devam ediyor. Yeni yayımlanan genelge çalışma saatleri ile ilgili açıklama yapıldı. Ancak oyun oynama serbestliği ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.
Söz konusu kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin bir bilgi yok. Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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ÇALIŞMA SAATLERİ İLE İLGİLİ GENELGE
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge gönderdi.
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararının hayata geçirildiği hatırlatılan genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde, her bir faaliyet alanı/iş kolunun belirlenen kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Market, pazar yeri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların da kaldırıldığı anımsatılan genelgede, Koronavirüs Bilim Kurulunca sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere uyulması şartıyla bugünden itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edildi.
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Buna göre, söz konusu işletmeler, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilecek.
Valilikler ve kaymakamlıklardaki il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları, konuyla ilgili gerekli kararları alacak.
Bakanlık, daha önce illere gönderilen genelgelerle lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurmuş, 1 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, daha sonra da sunulan hizmetlere ihtiyacın artması nedeniyle 24.00'e kadar uzatmıştı.