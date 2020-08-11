Kahvehanelerde oyunlar ne zaman serbest olacak? Genelge bekleniyor!

KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ? Koronavirüs nedeni ile kapatılan kahvehane ve kırathaneler normalleşme sürecinde 1 Haziran’da belli şartlarda açılmış olsa da bu alanlarda oyun yasağı devam ediyor. Yeni yayımlanan genelge çalışma saatleri ile ilgili açıklama yapıldı. Ancak oyun oynama serbestliği ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.



Söz konusu kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin bir bilgi yok. Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



