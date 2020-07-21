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Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 13:37,

Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak, oyun yasağı kalktı mı? Gözler İçişleri Bakanlığı'nda

Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak sorusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan kahveler 1 Haziran’da yeniden çalışmaya başladı. Şimdi gözler devam eden oyun yasağının biteceği tarihte. İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge gönderildi. Peki kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı? İşte yanıtı

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Kahvelerde oyun serbest mi sorusu araştırılan konular arasında bulunuyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge gönderdi. Bu genelge ile beraber kahvehanelerde çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak genelgede oyun yasağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge

KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ?
Koronavirüs nedeni ile kapatılan kahvehane ve kırathaneler normalleşme sürecinde 1 Haziran’da belli şartlarda açılmış olsa da bu alanlarda oyun yasağı devam ediyor. Yeni yayımlanan genelge çalışma saatleri ile ilgili açıklama yapıldı. Ancak oyun oynama serbestliği ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

2ÇALIŞMA SAATLERİ İLE İLGİLİ GENELGE
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ÇALIŞMA SAATLERİ İLE İLGİLİ GENELGE

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge gönderdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararının hayata geçirildiği hatırlatılan genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde, her bir faaliyet alanı/iş kolunun belirlenen kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Market, pazar yeri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların da kaldırıldığı anımsatılan genelgede, Koronavirüs Bilim Kurulunca sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere uyulması şartıyla bugünden itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edildi.

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Buna göre, söz konusu işletmeler, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilecek.
Valilikler ve kaymakamlıklardaki il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları, konuyla ilgili gerekli kararları alacak.
Bakanlık, daha önce illere gönderilen genelgelerle lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurmuş, 1 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, daha sonra da sunulan hizmetlere ihtiyacın artması nedeniyle 24.00'e kadar uzatmıştı.

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