Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak, oyun yasağı kalktı mı? Gözler İçişleri Bakanlığı'nda

Kahvelerde oyun serbest mi sorusu araştırılan konular arasında bulunuyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge gönderdi. Bu genelge ile beraber kahvehanelerde çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak genelgede oyun yasağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge



KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ?

Koronavirüs nedeni ile kapatılan kahvehane ve kırathaneler normalleşme sürecinde 1 Haziran’da belli şartlarda açılmış olsa da bu alanlarda oyun yasağı devam ediyor. Yeni yayımlanan genelge çalışma saatleri ile ilgili açıklama yapıldı. Ancak oyun oynama serbestliği ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.